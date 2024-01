Lecce-Cagliari 1-1, giallorossi chiudono l’andata con un pari. Non basta Gendrey

Termina 1-1 la partita che ha visto opposto il Lecce al Cagliari. Al vantaggio di Gendrey nel primo tempo, risponde Oristanio nella ripresa (legge le pagelle).

Iniziare l’anno nuovo nel migliore dei modi, entrare nella storia stabilendo il record di punti conquistati al termine del girone d’andata e mettere un altro importante tassello verso la conquista della salvezza.

Sono state queste le motivazioni con le quali, nel giorno dell’Epifania, in una giornata condizionata dalle fortissime raffiche di vento, i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Cagliari di Claudio Ranieri.

In occasione della gara con la formazione isolana, mister Roberto D’Aversa si è visto costretto a fare a meno in un colpo solo di Touba, Rafia e Banda, convocati con le rispettive nazionali per la Coppa d’Africa che inizierà il 13 gennaio, ma al tempo stesso ha recuperato Almqvist, fermo dalla partita contro il Bologna e Pongracic, costretto a svolgere personalizzato tutta la settimana a causa di un problema fisico.

Il primo, però, con si è visto dall’invio, il secondo, nonostante un solo allenamento nelle gambe è partito dal primo minuto cper il resto confermato Oudin avanzato sulla corsia esterna di attacco insieme a capitan Strefezza e per la punta centrale, l’allenatore ha deciso di dare ancora fiducia a Krstovic.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Kaba, Ramadani e Gonzalez in mediana; Strefezza, Krstovic e Oudin a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Al quinto di gioco il Cagliari impensierisce la difesa giallorossa con il colpo di testa di Dossena di poco fuori. Sulla ripartenza Ramadani tira senza pretese all’indirizzo della porta difesa da Scuffet. Al 10mo l’estremo dei sardi compie un miracolo sul colpo di testa di Gonzalez. Un minuto dopo la girata all’interno dell’area di Krstovic va fuori. al 14mo la punizione dal limite di Viola si infrange sulla barriera, sulla ribattuta Nandez manda a lato. Al 15mo la rasoiata dal limite di Oudin va a sbattere contro il palo.

Giallorossi in gol

Al 31mo i salentini vanno in gol. Corner con il contagiri di Oudin per la testa di Gendrey, giunto dalle retrovie, che non lascia scampo e Scuffet. Per l’esterno francese è il primo gol con la maglia giallorossa.

Al 38mo i giallorossi si divorano due volte nella stessa azione il gol del raddoppio. Su un nuovo corner di Oudin, infatti, Kristovic a pochi passi dalla linea di porta sbaglia la mira, poi Strefezza, a porta vuota, non inquadra lo specchio. Al 45mo Prati manda largo.

Il secondo tempo

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al primo minuto il pallonetto di Strefezza dal limite va sopra il montante. Al terzo, Gallo, servito da Strefezza, manda fuori di esterno. Al 13mo Kaba da buona posizione manda alto. al 15mo il colpo di testa di Krstovic su cross di Gallo è centrale e non crea problemi a Scuffet. Al 19mo Oristanio da trenta metro manda alto.

Pareggio del Cagliari

Al 23mo gli ospiti raggiungono il pari. Traversone teso di Prati, Oristanio supera tutti e colpisce al volo in scivolata, superando un incolpevole Falcone.

Al 25mo l’estremo dei salentini nega il raddoppio agli isolani. Prati riceve palla e scaglia un destro angolato sul quale il portiere si oppone. Al 36mo Petagna spara altissimo. Al 43mo Ramadani dal limite manda fuori.

Inizia con un pari il 2024 per il Lecce. I giallorossi, in un ottimo primo tempo, vanno in vantaggio, vanno a un soffio dal raddoppio e chiudono la prima frazione avanti e senza correre rischi. Però, entrano molli nella ripresa, porgono il fianco al Cagliari, subiscono il gol del pareggio e poi, come accaduto in altre occasioni, non riescono e trovare la reazione. forse ai punti i salentini avrebbero meritato qualcosina di più, ma alla fine, il pareggio ci sta tutto. Domenica nel Lunch Match c’è la Lazio.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongračic, 6 Baschirotto, 9 Krstovic (34 st Piccoli), 10 Oudin (40 st Dorgu), 16 Gonzalez (34 st Blin), 17 Gendrey, 20 Ramadani, 25 Gallo, 27 Strefezza © (25 st Almqvist), 77 Kaba. A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 7 Almqvist, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlović, 29 Blin, 91 Piccoli. Allenatore: Roberto D’Aversa

Cagliari: 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 4 Dossena, 8 Nandez ©, 10 Viola, 16 Prati, 19 Oristanio (40 st Di Pardo), 27 Augello, 28 Zappa, 29 Makoumbou, 32 Petagna (44 st Deiola). A disposizione: 1 Radunovic, 18 Aresti, 5 Mancosu, 14 Deiola, 17 Hatzidiakos, 20 Pereiro, 23 Wieteska, 25 Sulemana, 30 Pavoletti, 33 Obert, 37 Azzi, 99 Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia Assistenti: Filippo Meli sez. di Parma – Stefano Alassio sez. di Imperia IV Ufficiale: Niccolò Baroni sez. di Firenze VAR: Marco Serra sez. di Torino

AVAR: Marco Di Bello sez. di Brindisi

Marcatori: 31 pt Gendrey (L) 23 st Oristanio (C)

Note: ammoniti 36 pt Dossena (C) 22 st Strefezza (L) spettatori 25.203 incasso 407.705, 10 recupero 1 pt 2 st angoli 7-6 per il Cagliari.