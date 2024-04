Lecce-Empoli 1-0, i giallorossi vincono la sfida salvezza. Ci pensa Sansone al fotofinish

Termina 1-0 per il Lecce la sfida salvezza contro l’Empoli, a portare a casa i tre punti ci ha pensato un gol di Nicola Sansone. La vittoria dei salentini è parsa meritata dal momento che Caprile è stato il migliore in campo per i toscani. (Leggi le pagelle dei giallorossi)

Dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Milan con alcune polemiche per l’espulsione ritenuta esagerata di Krstovic e un mancato calcio di rigore a favore salentini, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella gara che li ha visti opposti all’Empoli.

Una vera e propria sfida salvezza quella tra le due compagini, distaccate solamente da un punto ed entrambe in piena lotta per non retrocedere. Il Lecce è arrivato alla partita dopo l’imbarcata subita a opera dei rossoneri, mentre i toscani sono reduci dalla vittoria al photofinish con il Torino.

In occasione della sfida contro gli uomini di Nicola, mister Luca Gotti, si è visto costretto a fare a meno di Krstovic, squalificato, e Banda convocato per fare gruppo, ma non in condizioni di giocare a causa di un infortunio.

Piccoli, quindi, ha sostituito la punta montenegrina, mentre sono tornati tornare a far parte dell’undici iniziale Gendrey, Oudin e Almqvist, assenti a “San Siro” dal primo minuto. L’allenatore dei giallorossi, alla luce degli uomini a disposizione, quindi, ha messo in campo lo stesso modulo che ha giocato con il Diavolo

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Blin e Ramadani davanti al reparto arretrato, Almqvist, Oudin e Dorgu in mediana a sostegno dell’unica punta Piccoli.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce dopo poco più di un minuto, Piccoli prende palla, si accentra, entra in area e calcia fuori da buona posizione.

Ospiti in vantaggio ma il Var annulla

Trascorrono solo tre minuti e l’Empoli va in vantaggio. Ripartenza di Gyasi, che arriva sul fondo e crossa per Cerri che mette in gol. L’azione sarebbe regolare se non fosse che nell’azione precedente i toscani avevano riconquistato palla a seguito di una presa con le mani fuori area da parte del loro portiere non fischiata dal direttore di gara. Il Sig. Mariani, quindi, richiamato dalla sala Var, dopo aver visionato le immagini, decide di annullare la rete e concedere la punizione al Lecce, sugli sviluppi della quale Piccoli tira, ma Caprile si distende e para.

Al 20mo giallorossi pericolosi. Cross di Oudin, inserimento di testa di Gendrey, la l’estremo empolese con un riflesso riesce a deviare in corner. Al 32mo giallorossi ancora pericolosi. Rasoterra da fuori di Baschirotto, la palla impatta su un avversario e si impenna, ma il portiere dei toscani, con un colpo di reni riesce a deviare in angolo. Sull’azione successiva si fanno vedere gli ospiti. Cancellieri riceve palla, stoppa e si gira, ma il pallone termina sopra il montante. Al 37mo toscani pericolosissimi,angolo di Bastoni, spizzata di Zurkowski, Falcone respinge sulla linea e poi para ancora su Cerri. Al 43mo salentini ancora vicini al gol, corner di Oudin, batti e ribatti in area, la palla arriva a Piccoli il cui colpo di testa supera Caprile, ma va a infrangersi sulla traversa.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto all’opera nella prima frazione.

Al 58mo padroni di casa ancora a un passo dal vantaggio. Tiro dalla bandierina di Oudin, perfetto inserimento di testa di Baschirotto, ma ancora una volta Caprile nega il gol. 64mo Lecce ancora avanti, uno/due Sansone-Gallo, l’esterno siciliano scarica per Oudin che prende la mira, ma manda altissimo.

Giallorossi in vantaggio

All’89mo i padroni di casa passano in vantaggio. Il neo entrato Pierotti ruba palla in area a Walukiewicz, controlla e serve l’accorrente Sansone che a porta vuota deposita in rete

I giallorossi ci hanno provato, hanno sbattuto più volte contro l’estremo difensore dei toscani Caprile, poi, nonostante un Empoli capace di addormentare il gioco hanno insistito e con Sansone hanno trovato il meritato gol vittoria. C’è voluto tanto sforzo, ma alla fine i salentini hanno fatto loro la sfida salvezza e conquistato tre punti che fanno veramente tanto morale. Domenica si torna in campo nella sfida con il Sassuolo.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongračić, 6 Baschirotto, 7 Almqvist (72 st Sansone), 10 Oudin (88 st Pierotti), 13 Dorgu (74 st Gonzalez), 17 Gendrey (88 st Venuti), 20 Ramadani, 25 Gallo, 29 Blin ©, 91 Piccoli. A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 8 Rafia, 11 Sansone, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 45 Burnete, 50 Pierotti, 59 Touba. Allenatore: Luca Gotti

Empoli: 25 Caprile, 3 Pezzella ((84 st Cacace), 4 Walukiewicz, 11 Gyasi, 17 Cerri (60 st Niang), 18 Marin, 19 Bereszynski, 20 Cancellieri (60 st Cambiaghi), 27 Zurkowski (60 st Maleh), 30 Bastoni (70 st Kovalenko), 33 Luperto ©. A disposizione: 1 Perisan, 12 Seghetti, 2 Goglichidze, 5 Grassi, 7 Shpendi, 8 Kovalenko, 9 Caputo, 10 Niang, 13 Cacace, 21 Fazzini, 23 Destro, 28 Cambiaghi, 29 Maleh. Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia Assistenti: Valerio Colarossi sez. di Roma 2 – Francesca Di Monte sez. di Chieti IV Ufficiale: Ermanno Feliciani della sez. di Teramo VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo AVAR: Daniele Paterna sez. di Teramo

Marcatori: 89 st Sansone (L)

Note: ammoniti 46+1 Almqvist (L) 90+2 Gyasi (E) spettatori 25.957 incasso 417.635,10 angoli 10-3 per il Lecce recupero 3 pt 4 st.