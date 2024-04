Lecce-Roma 0-0, giallorossi spreconi dominano la gara ma conquistano solo un punto

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Blin Ramadani e Dorgu in mediana; Almqvist, Krstovic e Piccoli a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Dopo appena un minuto la Roma va al tiro con Karlsdorp che da buona posizione svirgola fuori. Al sesto capitolini pericolosi. Corner per gli ospiti, Paredes calcia direttamente in porta e Falcone riesce a respingere. All’ottava il colpo di testa di Krstovic è facile preda di Svilar. All’11mo il tiro a giro da fuori di Baldanzi va a lato. Al 14mo Krstovic ci riprova di testa, ma la sfera va fuori. Al 17mo Gendrey di testa manda a lato. Al 21mo Dorgu serve Piccoli, la punta scuola Atalanta controlla, si gira e calcia dal limite, ma la palla va fuori di poco. al 27mo coast to coast di Gallo che parte dalla propria trequarti, si accentra, arriva al limite dell’area e tira, ma l’estremo dei capitolini devia in corner. Al 31mo Krstovic riceve palla, la copre a passa all’accorrente Piccoli che da buona posizione manda alle stelle. al 32 ancora un’occasione per i padroni di Casa, Piccoli serve Dorgu che tira, Svilar si oppone e sulla ribattuta il danese incespica sulla palla. Al il tiro di Paredes viene parato dal portiere dei salentini. Al 39mo, ci riprova Piccoli dal limite, ma il portiere para in due tempi. Al 42mo il numero 91 dei padroni di casa manda alto da buona posizione. Al 44mo Zalewski manda alto. al primo minuto di recupero la punizione dal limite di Angelino termina di poco a lato.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al terzo il colpo di testa di Krstovic va sopra il montante. Al 15mo Baldanzi manda alto. Al 17mo Svilar si distende sul rasoterra di Gendrey. Al 23mo Dorgu si divora il vantaggio. Percussione di Krstovic, l’attaccante montenegrino entra in area e serve l’esterno zambiano che a porta vuota manda fuori. sulla ripartenza, il colpo di testa di Lukaku va fuori. Al 26mo Roma a un passo dal vantaggio. Ripartenza capitolina, El Shaarawy serve di tacco Ouar che solo davanti a Falcone si lascia ipnotizzare dell’estremo giallorosso che devia in angolo il tiro. Al 33mo Falcone si distende sul tiro di Angelino. Al 40mo padroni di casa vicnini al vantaggio. Banda riceve palla e calcia, ma Svilar compie un miracolo e devia in corner. Sulla battuta del tiro dalla bandierina, la palla arriva a Sansone, che da ottima posizione manda alle stelle. Al quarto minuto di recupero la formazione di casa va vicina al gol con il tiro dal limite di Oudin che va a infrangersi contro la traversa.

Diciamo la verità, chi alla vigilia pensava in un risultato come quello di oggi molto probabilmente sarebbe stato preso per pazzo… ma i giallorossi stupiscono tutti, mettono in campo una prestazione attentissima, dominano una delle formazioni più in forma del campionato, sprecano tanto ed escono dal terreno di gioco con un pareggio importante che, però, va un po’ stretto. Sabato si torna in campo nella sfida con il Milan.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongračić, 6 Baschirotto, 7 Almqvist (16 st Banda), 19 Krstovic 3 Dorgu (27 st Oudin), 17 Gendrey, 20 Ramadani, 25 Gallo(37 st Venuti) , 29 Blin ©, 91 Piccoli (16 st Sansone). A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 8 Rafia, 9 Krstović, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 59 Touba. Allenatore: Luca Gotti

A.S. Roma: 99 Svilar, 2 Karsdorp (38 st Celik), 4 Cristante, 5 Ndicka (1 st Huijsen), 16 Paredes, 23 Mancini ©, 35 Baldanzi (38 st Dybala), 52 Bove (19 st Aouar), 59 Zalewski (19 st El Shaarawy), 69 Angeliño, 90 Lukaku. A disposizione: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 3 Huijsen, 6 Smalling, 14 Llorente, 19 Celik, 20 Sanches, 21 Dybala, 22 Aouar, 61 Pisilli, 67 Joao Gabriel, 92 El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

Arbitro: Matteo Marcenaro sez. di Genova Assistenti: Luca Mondin sez. di Treviso – Davide Moro sez. di Schio IV Ufficiale: Livio Marinelli sez. di Tivoli VAR: Daniele Paterna sez. di Teramo AVAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano

Marcatori: /

Note: ammoniti 11 pt Ndicka (R) 37 pt Piccoli (L) 45 pt Baschirotto (L) 36 st Ramadani (L) 39 st Cristante (R) spettatori 29.031 incasso 491.855,10 angoli 7-4 per il Lecce recupero 2 pt 5 st.