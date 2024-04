Milan-Lecce 3-0, “San Siro” infernale per i giallorossi. Il Diavolo domina e cala il tris

Termina 3-0 per i rossoneri la partita che ha visto opposto al Milan di Pioli il Lecce di Gotti. I padroni di casa segnano due gol nel primo tempo con Pulisic e Giroud e nella ripresa la chiudono con Leao. I Salentini hanno giocato tuta la ripresa in dieci uomini per l’espulsione di Krstovic al 45mo della prima frazione (leggi le pagelle del Lecce).

Dopo l’inaspettato pareggio ottenuto nella giornata di Pasquetta contro la Roma, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco di “San Siro” nella gara che li ha visti opposti al Milan.

il calendario ha voluto che capitan Blin e compagni, dopo quella capitolina, affrontassero un’altra delle compagini più in forma del torneo ma, nonostante ciò, lo scopo con il quale hanno affrontato la gara è stato quello di dare vita a una prestazione sorprendente come avvenuto con gli uomini di De Rossi.

In occasione dell’incontro, mister Luca Gotti, decide di stravolgere la formazione apportare alcuni cambi rispetto all’undici all’opera con la Roma. Fuori Gendrey, Almqvist e Piccoli e dentro Venuti, Gonzalez e Banda e nuovo modulo.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Ramadani e Blin davanti alla difesa; Banda, Gonzalez e Dorgu alle spalle dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce al terzo. Ramadani prende palla e tira, la sfera viene respinta e arriva sui piedi di Gonzalez che dai 16 metri manda fuori di poco.

Milan in vantaggio

Trascorrono solo tre minuti e alla prima occasione ie padroni di casa vanno in vantaggio. Chukwueze ruba palla a Gallo e passa a Pulisic che prende la mira e tira sul palo lontano insaccando.

Due minuti dopo i rossoneri vanno vicini al raddoppio. Cross di Leao e colpo di testa di Pulisic respinto da Falcone. Al 10mo il solito Pulisic ci riprova quasi dalla linea di fondo, ma anche questa volta l’estremo dei salentini para. All’11mo Chukwueze salta tre avversari, scarica per Leao il cui piatto viene deviato in corner da Baschirotto. Al 12mo Venuti tira da fuori, ma Maignan para senza problemi.

Giroud raddoppia

Al 20mo arriva il raddoppio per i rossoneri. Corner di Adii, Giroud anticipa Blin e senza neanche saltare, con una torsione di testa manda la palla dove Falcone non poteva arrivare.

Al 20mo i salentini si affacciano nei pressi dell’area rossonera. Cross di Venuti, colpo di testa di Gonzalez, ma il portiere francese para senza problemi. al 29mo salentini vicini al gol. Traversone di Ramadani e perfetto inserimento di Gonzalez di testa, la palla supera Maignan, ma va a infrangersi sulla traversa. Al 42mo Pongracic serve Krstovic che spalle alla porta si gira, ma il tiro è debole e viene parato dall’estremo dei meneghini.

Giallorossi in 10

Al 45mo i salentini rimangono in inferiorità numerica. Krstovic alza un po’ troppo la gamba e colpisce sul costato Chukwueze, per il direttore di gara il fallo è intenzionale e mostra all’attaccante montenegrino il cartellino rosso.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi tra le file salentine. Fuori Banda e Gonzalez e dentro rispettivamente Almqvist e Piccoli.

Al 55mo Pulisic calcia forte dalla destra, Falcone si oppone.

Leao la mette in ghiaccio

Al 58mo il Diavolo chiude la gara. Adli pesca Leao, il portoghese strappa e ha la meglio su Dordu, entra in area e a tu per tu con il portiere dei giallorossi lo trafigge per la terza volta.

Al 60mo il colpo di testa di Almqvist viene parato dal numero 16 rossonero. Al 64mo la botta da lontano di Hernandezsi stampa sulla traversa. Al 68mo la punizione dal limite viene parata in tuffo dal numero 30 dei giallorossi. Al 69mo Reijnders calcia fuori. al 76mo Lecce pericoloso, ripartenza di Piccoli, la punta scuola Atalanta arriva al limite dell’area e passa ad Almqvist il cui tiro è parato da Maignan. All’84mo il numero 30 dei salentini evita il quarto gol del Milan, opponendosi al tiro a giro di Leao. All’88mo, il subentrato Pierotti prende palla, si invola verso l’area e da trenta metri tira, l’estremo difensore dei rossoneri si oppone di petto e devia in corner. Al 94mo il colpo di testa di Piccoli è facile preda di Maignan.

Si sperava in una prestazione come quella contro la Roma, ma così non è stato. Dopo il possibile vantaggio, i giallorossi subiscono tre minuti dopo il vantaggio rossonero e di lì in poi crollano. Il rossoneri, poi, raddoppiano e complice l’espulsione di Krstovic, controllano, segnano la terza marcatura e sfiorano più volte il poker. I giallorossi non hanno rinunciato ad attaccare, creando anche qualcosa, ma tutto era ormai compromesso. Sabato si torna in campo nella sfida contro l’Empoli.