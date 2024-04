Le pagelle di Milan-Lecce.Troppo Diavolo per i giallorossi, ma Gotti e l’arbitro Massimi ci mettono del loro

Un Lecce senza sprint e senza verve esce sconfitto per 3 a 0 dallo Stadio Meazza di San Siro. Il Milan di Pioli era l’avversario peggiore da incontrare, troppo in forma i lombardi. Ma certe scelte nella formazione iniziale di Gotti e certe decisioni incomprensibili dell’ arbitro Massimi hanno fatto il resto. Il pareggio del Sassuolo a Salerno rende tuttavia indolore il prevedibile risultato negativo. Le pagelle dei giallorossi per l’anticipo del sabato del campionato italiano di calcio parlano di poche sufficienze e di tante prove da rivedere. Testa alla sfida di sabato prossimo con l’Empoli che sarà un match decisivo per capire le sorti della squadra di Sticchi Damiani.

Il Milan segna al 6′ Pulisic, al 19′ con Giroud e al 57 con Leao. I rossoneri staccano, così, la Juventus di 9 punti.

Gotti ha mischiato le carte nella formazione iniziale, togliendo Piccoli e Almqvist rispetto alla sfida di sette giorni fa con la Roma ed inserendo Gonzalez in mediana oltre che il jolly Dorgu.

Proprio Gonzalez al 30′ ha colpito la traversa, ma il giovane spagnolo è sembrato un corpo estraneo al punto che è stato sostituito al 46′. È sembrato che la squadra non avesse propulsione, capacità di ribaltare l’azione da difensiva in offensiva. Le giocate dei singoli del Milan, Chukwueze su tutti, hanno fatto il resto (leggi la cronaca del match).

Poi anche l’arbitro Massimi ci ha messo del suo: ha espulso con troppa severità Krstovic al 45′ e non ha dato un rigore ai salentini per netto fallo di Theo Hernandez su Almqvist al 57′. Beffa della sorte ha voluto che sulla ripartenza i salentini incassassero il 3-0.

Questa la formazione del Milan: Maignan in porta, Calabria – Gabbia (Kjaer) – Tomori – Hernandez (Terracciano) in difesa, Adli – Reijnders (Bennacer) a centrocampo, Chukwueze – Pulisic (Musah) – Leao sulla trequarti, Giroud (Jovic) in attacco.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Venuti: 5

dal 70′ Gendrey: s.v.

Baschirotto: 5,5

Pongracic: 6

Gallo: 5,5

Blin: 5,5

dal 78′ Berisha: s.v.

Ramadani: 6

Gonzalez: 5

dal 46′ Piccoli: 5

Banda: 5

dal 46′ Almqvist: 6

Krstovic: 5,5

Dorgu: 5

dall’85’ Pierotti: s.v.