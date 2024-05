Napoli-Lecce 0-0, i giallorossi si congedano dal Campionato con un pari

Termina a reti bianche la sfida tra Napoli e Lecce, con i partenopei che perdono l’ultimo treno utile per conquistare un posticino in Europa (leggi le pagelle del Lecce).

Con la salvezza acquisita con due giornate di anticipo, questa sera capitan Blin e compagni sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Diego Armando Maradona” nella sfida che li ha visti opposti al Napoli.

Contro la compagine partenopea, autentico flop della stagione che si conclude oggi, i giallorossi hanno cercato di chiudere in bellezza il torneo, al cospetto di una squadra che ha puntato a sperare di guadagnare un posticino nell’Europa minore della Conference League.

In occasione della gara mister Luca Gotti, ha potuto avere a disposizione Falcone, che ha recuperato da alcuni problemini fisici avuti in settimana, ma è stato costretto a fare a meno ancora una volta di Sansone. Il tecnico, però, stupisce tutti e mette in campo un tridente, confermando Berisha dall’inizio e facendo giocare Dorgu esterno d’attacco

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi con un 4-3-3 con Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo; Blin, Ramadani e Berisha in mediana; Almqvist, Krstovic e Dorgu a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

L’avvio di gara è di marca partenopea, al secondo, infatti, Politano crossa per Olivera che di testa manda alto. Al nono è la volta del Lecce, Krstovic serve Dorgu che controlla, tira e scheggia il palo. All’11mo il rasoterra di Politano dal limite termina a lato. Al 20mo Simeone manda alto di poco. Al 41mo salentini ancora pericolosi, Almqvist entra in area e scarica per Berisha, piatto a botta sicura dell’albanese con il tiro che viene deviato e termina in corner.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 47mo Cajuste manda alto. Trascorrono due minuti e Ngonge impegna Falcone. Al 52mo Kvaratskhelia da buona posizione manda fuori. Al 53mo partenopei pericolosissimi, Cajuste riceve palla e tira, la sfera passa tra le gambe di Pongracic, ma va a infrangersi contro il palo. Al 55mo tocca a Raspadori mandare alto. Al 64mo, padroni di casa ancora a un passo dal vantaggio. Tiro a giro di Ngonge, la palla supera Falcone, ma va a colpire la base interna della traversa. Al 79mo Osimhen manda fuori dal limite. All’83mo lecce pericoloso, Rafia serve Oudin che tira, ma la sfera va fuori. all’86mo il tiro di Raspadori viene parato dall’estremo dei salentini. Al terzo di recupero Piccoli manda fuori. All’ultimo minuto di recupero, Falcone para il colpo di testa di Osimhen.

I giallorossi si congedano dal campionato con un pari a reti bianche e danno appuntamento alla prossima stagione. Nell’ultima sfida del torneo, i padroni di casa hanno tentato di portare a casa i tre punti, ma la difesa salentina ha retto, ma i ragazzi di mister Gotti, dal canto loro, hanno creato qualche affanno ai partenopei. Si chiude così un torneo che ha visto la squadra pugliese mai nelle ultime tre posizioni.