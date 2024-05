Napoli-Lecce, le pagelle. Gallo-Dorgu, la catena di sinistra è d’oro

Il Lecce edizione 2023-2024 chiude la stagione con un pareggio per 0-0 contro gli ex campioni di Italia del Napoli in un clima di contestazione contro i calciatori di Calzona reduci da un torneo deludentissimo. I partenopei ci provano nella prima frazione con Simeone, nella seconda con Ngonge (che coglie il palo) e Osimhen, ma la bravura di Falcone e l’imprecisione dei campani non sortisce effetti (leggi la cronaca del match). Salentini pericolosi grazie alla catena di sinistra: Gallo e Dorgu ormai si intendono a memoria, le sovrapposizioni sono uno spettacolo e il danese sfiora la marcatura (palo esterno). Anche Berisha avrebbe una buona palla per timbrare il cartellino ma è troppo timido. Almqvist, a dirla tutta, appare un po’ sprecato come esterno di centrocampo e Krstovic ha bisogno di una spalla di peso come Piccoli o Pierotti per dare il meglio. Ma si tratta di quisquilie. Il Lecce, salvo da tre giornate, conclude a 38 punti. Il Napoli è fuori dall’ Europa. Gotti sembra essere a due passi dal nuovo incarico con i salentini, mentre un altro salentino, Antonio Conte, sembra lanciatissimo alla corte di De Laurentiis. Gli atleti vanno in vacanza, inizia il calciomercato: parola a Corvino e Trinchera. Siamo in buone mani.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6,5

Baschirotto: 6,5

Pongracic: 6,5

Gallo: 7

dal 65′ Piccoli: 6

Blin: 6,5

dal 77′ Rafia: s.v.

Ramadani: 6,5

Berisha: 6

dal 77′ Oudin: s.v.

Dorgu: 7

Almqvist: 5,5

dal 55′ Gonzalez: 6

Krstovic: 6

dal 55′ Pierotti: 6