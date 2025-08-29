Lecce-Milan 0-2, sterilità in attacco ed errori difensivi condannano i giallorossi

Termina 2-0 per il Milan la sfida contro i giallorossi. Ci pensano on i gol di Loftus-Cheek e Pulisic.

Terminato il calciomercato e con una squadra finalmente al completo, questa sera i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti al Milan, partita che ha segnato l’esordio casalingo per capitan Falcone e compagni.

I salentini arrivavano alla sfida contro il ‘Diavolo’, dal buon pareggio di Genova, mentre, la compagine rossonera, dall’inaspettata sconfitta interna a opera della Cremonese.

Il tecnico abruzzese, si è visto costretto a fare a meno di Pierret colpito da una gastroenterite, quindi, in mediana spazio a Kaba; in difesa, invece, Veiga è stato preferito a Kouassi; in attacco, infine, conferma per Camarda.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Coulibaly, Ramadani e Kaba in mediana; Pierotti, Camarda e Morente a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono pochi minuti e gli ospiti sono in vantaggio, corner per i rossoneri e Gabbia di testa insacca. Il direttore di gara convalida, ma viene richiamato dalla sala Var e, dopo aver visionato le immagini, torna sui suoi passi e annuncia allo stadio il fallo del numero 46 dei meneghini. Al 32mo il colpo di testa di Loftus-Cheek sfila sul fondo. Al 35mo Milan a un passo dal vantaggio, traversone per i rossoneri e colpo di testa a botta sicura di Gimenez, Falcone, però, riesce a respingere. Al 39mo Musah di testa manda fuori. al 43mo il tiro a giro di Kaba va alto. All’ultimo minuto di recupero “Diavolo” pericoloso, Saelemaekers lancia Gimenez, che da buona posizione manda a lato. un minuto dopo, l’estremo dei salentini si oppone di piede si oppone a Pavolovic.

Il secondo tempo

la ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse, fuori Camarda e dentro il nuovo acquisto Stulic.

Al quarto il tiro di Kaba viene respinto da Maignan. All’11 Estupian spara fuori. Al 14mo il capitano dei giallorossi blocca il colpo di testa di Gimenez.

Milan in gol

Al 21mo gli ospiti vanno in vantaggio, cross di Modric con il contagiri per Loftus-Cheek, che di testa trafigge Falcone.

Al 25mo il 30 dei giallorossi si oppone a Fofana. Al 32mo l’estremo del Milan devia in corner il diagonale di Stulic. Al 34mo Falcone si oppone a Ricci. Sul corner successivo Fofana di testa manda a lato.

Raddoppio ospite

Al 41mo il “Diavolo” raddoppia, Tiago Gabriel perde palla e vine saltato da Pulisic che, solo davanti al portiere lo trafigge con un rasoterra.

Alla fine, i salentini perdono dalla sfida contro i rossoneri. La squadra di Di Francesco ha anche giocato bene, soprattutto nel primo tempo, ma due errori di Tiago Gabriel hanno sancito la sconfitta, meritata. I giallorossi pagano le disattenzioni difensive e, soprattutto, la sterilità in attacco. nell’arco di 99 minuti, infatti, le punte hanno tirato una sola volta, l’unica volta – con Stulic – in cui la palla è arrivata al centravanti. Adesso stop di due settimane per gli impegni delle nazionali, alla ripresa, si torna in campo contro l’Atalanta in trasferta.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 7 Morente (36 st N’Dri), 17 Veiga, 20 Ramadani (36 st Helgason), 22 Camarda (1 pt Stulic), 25 Gallo, 29 Coulibaly, 29 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (17 st Sottil), 77 Kaba (17 st Berisha). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 9 Štulić, 10 Berisha, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 22 Banda, 21 Kouassi, 23 Sottil, 93 Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A.C. Milan: 16 Maignan ©, 2 Estupinan, 7 Gimenez, 8 Loftus-Cheek (31 st Ricci), 14 Modric, 19 Fofana, 23 Tomori, 31 Pavlović, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers (31 st Pulisic), 80 Musah. A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 4 Ricci, 5 De Winter, 11 Pulišić, 21 Chukwueze, 24 Athekame, 25 Balentien, 33 Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Livio Marinelli sez. di Tivoli Assistenti: Pietro Dei Giudici sez. di Latina – Vito Mastrodonato sez. di Molfetta IV Ufficiale: Alberto Ruben Arena sez. di Torre del Greco VAR: Davide Ghersini sez. di Genova AVAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia

Marcatori: 21 st Loftus-Cheek (M) 41 st Pulisic (M)

Note: spettatori 28.227 incasso 719.498,84 ammoniti 19 st Gaspar angoli 6-4 per il Milan recupero 4 pt 5 st.