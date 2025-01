Giallorossi sfidano l’Empoli, parla Giampaolo alla vigilia

Mancheranno Rafia e Gallo e con loro anche Berisha, Dorgu quindi, torna sulla fascia sinistra di difesa e con l’assenza del mediano marocchino, spazio a Helgason. Per Ramadani si prospetta ancora panchina.

Ancora 24 ore e i giallorossi di mister Marco Giampaolo, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Castellani” nella sfida che li vedrà opposti all’Empoli dell’ex tecnico dei salentini Roberto D’Aversa.

“La rinuncia a Gallo non ci voleva, poi ci troviamo a fare ancora adattamenti e questo è antipatico, però bisogna andare avanti ed essere competitivi e il sostituto naturale è Dorgu”, ha affermato l’allenatore alla vigilia della sfida.

“Essere competitivi è un percorso che bisogna costruire, Bonifazi sta costruendo questo percorso, lui si sta allenando con continuità da un mesetto, è sempre dentro, sta bene ed è integro e dovesse esserci bisogno giocherà. Ma considero tutti i ragazzi utili alla causa.

Alcune volte avremmo potuto coprire meglio l’area, ma ho rivisto la partita e con la Genoa lo abbiamo anche fatto bisogna lavorare sui dettagli, bisogna avvicinare la squadra più possibile all’area e questo non si fa con i lanci lunghi.

Quella di domani sarà una gara come tutte le altre e mi aspetto che i miei calciatori siano dentro la partita e diano qualcosa in più, come ad esempio capacità di lettura, che è ciò potrebbe spostare i bilanci. Da qui a 20 giorni avremo tre scontri diretti un bel tour de force.

Karlsson ha fatto una settimana in più che gli è servita per ambientarsi e capirci meglio, è un calciatore che dovrà darci una mano per raggiungere il nostro obiettivo. Per me i titolari sono 16, sia che si parta dall’inizio che no, titolari sono quelli che non abbassano il livello. Lui è un calciatore rapido con peculiarità molto offensive e gli si più chiedere qualcosa in fase di non possesso.

Markwinski fino a ora è stato penalizzato per il ruolo, con l’assenza di Rafia si sta allenando nella posizione di Helgason, che al momento ritengo più pronto.

Non so se per il dopo Empoli potrò recuperare Berisha, per ora fa differenziato e non posso dire alcunché.

Ramadani ultimamente non è contento, ma non ha mai abbassato il livello, non arretra di un centimetro e fa le cose bene, poi, devo contestualizzare le caratteristiche e lì che si crea il modulo, ma non gioco con tre mediani”.