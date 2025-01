Lecce a Empoli senza Rafia e Gallo, Helgason parte dall’inizio. Le probabili formazioni

Dopo il pareggio interno contro il Genoa, che ha fatto sì che si chiudesse il girone d’andata a quota 17 punti, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Castellani”, nella sfida che li vedrà opposti all’Empoli.

Le due compagini sono distanziate da tre lunghezze, con i toscani che, dopo un inizio molto promettente, hanno via via perso lo smalto iniziale ritrovandosi anch’essi invischiati nella lotta per non retrocedere, di conseguenza faranno di tutto per conquistare la massima posta in palio.

Qui Empoli

L’ex allenatore dei salentini Roberto D’Aversa non ha avrà a diposizione Pellegrini e con ogni probabilità schiererà Pezzella, Maleh e Colombo – tutti e tre hanno vestito la casacca giallorossa – in attacco confermatissimo il bomber Esposito.

Qui Lecce

Mister Marco Giampaolo, si vede costretto a fare a meno di Rafia e, ancora una volta, di Gallo, quindi Dorgu arretrerà sulla corsia sinistra di difesa, mentre il ritrovato Helgason sostituirà il centrocampista algerino.

Le probabili formazioni

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente

ARBITRO: Chiffi di Padova

Calcio d’inizio alle ore 15.00, diretta della partita su Dazn.