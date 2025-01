Lecce-Inter 0-4, i Campioni d’Italia passeggiano sui giallorossi. Incassato un altro poker

Dopo quella di Cagliari, il Lecce di Giampaolo incassa la seconda goleada di fila e rimane fermo a 20 punti in classifica. Termina 4-0 per l’Inter la partita del Via del Mare contro i giallorossi (leggi le pagelle).

Gallo è tra i convocati, ma è partito dalla panchina, nulla da fare, invece, per Berisha che ancora una volta non è stato della partita.

Nel pomeriggio di oggi i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello Stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti opposti all’Inter.

I salentini erano reduci dalla figuraccia rimediata a Cagliari, mentre, i nerazzurri dal successo di mercoledì sera in Champions. Entrambe le compagini hanno cercato di portare a casa l’intera posta in palio, la prima per mettere qualche lunghezza di distanza dalla zona caldissima della classifica, la seconda per non perdere terreno dal Napoli, vittorioso ieri nella gara contro la Juventus.

Detto che Gallo, nonostante la convocazione non è stato in campo dall’inizio, mister Marco Giampaolo ha schierato lo stesso undici sconfitto in Sardegna. Tra i titolari anche Dorgu, nonostante le sirene di calciomercato parlano di un Manchester United disposto a sborsare una cifra importantissima per acquisire le sue prestazioni.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu; Pierret, Coulibaly ed Helgason in mediana; Pierotti, Krstovic e Tete Morente a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Dopo un buon inizio dei giallorossi, al minuto 25 e 27 secondi l’Inter va in vantaggio.

Inter in vantaggio

Guilbert perde palla ai danni di Thuram, l’attaccante italiano, naturalizzato francese, entra in area, si libera di due avversari, va sul fondo e mette in mezzo per l’accorrente Frattesi, che deposita a porta vuota.

Al nono, il colpo di testa di Baschirotto su cross di Helgason va alto. Al 21mo Thuram si divora il raddoppio. Batti e ribatti in area salentina, la sfera arriva al 9 nerazzurro che solo davanti al portiere calcia fuori. Al 23mo e al 25mo, il Var grazia i salentini, che avevano subito un’uno/due micidiale, prima a opera di Carlos Augusto, poi, Frattesi. Marcature annullate per fuorigioco millimetrici. Al 29mo, Lecce pericolo, Dorgu conquista palla, la difende, supera il diretto marcatore e tira, la sfera termina di poco sul fondo.

Il “Toro” Raddoppia

Al 39mo gli ospiti raddoppiano. Lautaro Martinez recupera intercetta il passaggio di Dorgu, si libera di un paio di avversari e dal limite scocca un tiro che va a finire all’incrocio dei pali.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce si presenta in campo con un cambio, fuori Coulibaly e dentro Ramadani.

Al terzo il colpo di testa di Krstovic su cross di Morente va altissimo. all’ottavo, Helgason di piatto al volo manda a lato. Al decimo Sommer si oppone al tiro dal limite di Krstovic e sull’azione successiva, Pierotti da buona posizione, calcia fuori di molto.

Tris meneghino

Al 12mo i meneghini servono il tris. Lautaro recupera palla, e di tacco serve Dumfries che controlla e solo davanti a Falcone insacca.

Poker di Taremi

Al 17mo l’Inter serve il poker. Frattesi riceve palla, entra in area controlla e solo davanti a Falcone viene atterrato dall’estremo giallorossi, per il sig. Marinelli è tiro dagli undici metri, della battuta si incarica Taremi che con un destro preciso insacca.

Al 30mo Sommer vola sulla botta di Ramadani e un minuto dopo, Krstovic al volo manda alle stelle.

Senza neanche troppo impegno, i nerazzurri servono la goleada, rispondono alla vittoria del Napoli e lasciano a bocca asciutta i giallorossi. Partita senza storia, per i salentini, zero occasioni da gol, zero apprensioni create agli avversari, zero gioco. I nulla più assoluto!!! Il calciomercato sta per chiudere i battenti e, per il momento, non si vedono quei rinforzi tanto necessari a Giampaolo. Venerdì sera si torna in campo nella sfida contro il Parma.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto ©, 7 Morente (38 st Karlsson), 9 Krstović (41 st Burnete), 12 Guilbert, 13 Dorgu, 14 Helgason, 19 Jean, 29 Coulibaly (1 st Ramadani), 50 Pierotti, 75 Pierret (26 st Kaba). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 20 Ramadani, 21 Bonifazi, 23 Burnete, 25 Gallo, 27 McJannet, 37 Karlsson, 77 Kaba. Allenatore: Marco Giampaolo

F.C. Inter: 1 Sommer, 2 Dumfries, 6 De Vrij (1 st Bisseck), 7 Zielinski, 9 Thuram, 10 L. Martinez (13 st Taremi) ©, 16 Frattesi (27 st Asllani), 22 Mkhitaryan (13 st Barella), 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 95 Bastoni. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 17 Buchanan, 21 Asllani, 23 Barella, 28 Pavard, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Livio Marinelli sez. di Tivoli Assistenti: Alessandro Lo Cicero sez. di Brescia – Marco Ceccon sez. di Lovere IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria VAR: Marco Di Bello sez. di Brindisi AVAR: Daniele Paterna sez. di Teramo

Marcatori: 6 pt Frattesi (I) 39 pt Lautaro Martinez (I) 12 st Dumfries Taremi (I) (R)

Note: ammoniti 16 pt De Vrij (I) 31 pt Inzaghi (All. I.) 37 st Taremi (I) spettatori 27.223 incasso 671.460,67 angoli 7-0 per il Lecce recupero 1 pt 3 st.