Le pagelle di Lecce-Inter. Giallorossi inconsistenti, troppi errori individuali e di squadra

Che pagelle stilare per i giocatori del Lecce di Giampaolo dopo una prestazione inqualificabile contro l’Inter di Inzaghi? Non si salva un reparto, non si salva un giocatore. E anche la domanda ‘troppo forte l’Inter o troppo scarso il Lecce?’ perde di senso.

I gol incassati sono stati il combinato disposto di errori individuali (soprattutto il primo di Guilbert) assieme ad una disposizione tattica discutibile. I neroazzurri avevano in panchina Dimarco e Barella: legittimo chiedersi cosa sarebbe successo se fossero scesi in campo dall’ inizio.

Di Frattesi, Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi i gol-partita (leggi la cronaca del match).

Dicevamo: la difesa non brilla, l’attacco ha le polveri bagnate, bagnatissime. Ma ciò che in questo momento lascia esterrefatti è un centrocampo incapace di fare filtro per aiutare la difesa e di essere propositivo per sostenere gli attaccanti. Pensare che Berisha possa essere la panacea di tutti i mali è semplicemente fuorviante.

Le pagelle

Falcone: 5,5

Guilbert: 4,5

Baschirotto: 5,5

Jean: 5,5

Dorgu: 5,5

Helgason: 5

Coulibaly: 5

dal 46′ Ramadani: 5,5

Pierret: 5

dal 72′ Kaba: s.v.

Pierotti: 6

Krstovic: 5,5

dall’ 86′ Burnete: s.v.

Morente: 6

dall’83’ Karlsson: s.v.