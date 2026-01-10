Di Francesco, “Con il Parma gara aperta, importante ma non decisiva”

Dopo la sconfitta a opera della Roma, nella quale il Lecce ha giocato meglio rispetto che a Torino, ma dove non è stato altrettanto fortunato, meritando, però, ampiamente la sconfitta, nella giornata di domani, capitan Falcone e compagni scenderanno nuotante sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida del lunch match che li vedrà opposti a una diretta concorrente, il Parma di Cuesta, nella prima giornata del girone di ritorno.

All’andata i salentini, grazie alla solita fortuna che li contraddistingue da tre anni a questa parte, si sono imposti grazie a un cross sbagliato di Riccardo Sottil, un vero e proprio ‘gollonzo’ si direbbe e vista l’importanza della posta in palio, cercheranno di ottenere il massimo della posta in palio.

“Nelle ultime due gare siamo state meno brillanti e meno coraggiosi in alcune situazioni, ci può stare, forse c’è stata un po’ di stanchezza”, ha affermato l’allenatore alla vigilia.

“Non possiamo snaturare totalmente la squadra, ma davanti ci sarà qualche novità, certamente non giocheranno insieme Sottil e Banda, poi, Camarda ha avuto qualche problemino.

Il mercato mi ha insegnato da allenatore che può succedere di tutto, i due nuovi arrivato dovranno adattarsi al Campionato Gandelman domani sarà convocato e potrebbe anche giocare.

Devo dire che ultimamente non siamo stati bravi nel concretizzare le occasioni da gol, ma sto lavorando molto in allenamento, perché non si sbaglino tali opportunità. In campo bisogna aspettarsi tutto, sia positivamente che negativamente.

Gorter ha caratteristiche particolari dove abbiamo poche soluzioni, ma non affretteremo la sua crescita; Sala non è ancora prontissimo ad affrontare questo campionato e deve continuare ad allenarsi al meglio.

Abbiamo cambiato entrambi pelle dalla partita di andata, loro come modo di stare in campo hanno modificato molto, noi, meno di loro, ma sarà una partita aperta, importante, ma non decisiva.

Gli infortunati non sono ancora pronti, Berisha potrebbe rientrare dopo le due trasferte meneghine.

Ndaba è più adatto a giocare a sinistra, se domani Veiga si riprenderà dalla botta presa contro la Roma, certamente giocherà lui, non mi piacciono molto gli adattamenti”.

Intanto nella giornata di oggi è stato acquisito Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche.