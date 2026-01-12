Lecce-Parma, rammarico e rabbia per i giallorossi. I commenti del post-gara

I giallorossi vanno subito in vantaggio, controllano, poi, Banda vede bene di lasciare i suoi in inferiorità numerica e da lì svolta la gara in favore dei ducali che rimontano, sorpassano e legittimano la vittoria colpendo anche due legni.

“La gara è iniziata bene, con il mio gol. Poi nel secondo tempo ci sono stati alcuni errori e loro hanno pareggiato e trovato la rete della vittoria, ci sono ancora tante partite e cercheremo di fare molti punti, iniziando da mercoledì con l’Inter”, ha affermato Nikola Stulic al termine della partita. “In questo calcio i dettagli fanno la differenza e dobbiamo cercare di migliorare. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo della gara, bisogna focalizzarsi di più sugli errori per evitarli”.

A presentarsi poi in sala stampa il tecnico dei ducali Carlos Cuesta: “È stata una partita importante, abbiamo iniziato in maniera sbagliata, loro hanno segnato, ci hanno messo pressione, abbiamo chiuso la prima frazione in crescendo e dopo l’intervallo siamo riusciti a migliorare e con l’espulsione, abbiamo avuto più tempo e gestito meglio i momenti. Adesso bisogna recuperare e pensare alla partita con il Napoli. Nel primo tempo non siamo riusciti a sfruttare bene gli spazi, nella seconda frazione, poi, abbiamo alzato il livello tecnico e siamo riusciti a giocare come volevamo. La vittoria di oggi significa togliersi il cappello davanti al sostegno dei nostri tifosi che ci sono vicini anche nei momenti di difficoltà, posso garantire che daremo sempre il massimo per loro”.

“Ci sono momenti in cui non ci sono altre soluzioni, dovevo dare ampiezza e ho cercato di dare più forza sugli esterni, ci eravamo abbassati troppo”, ha dichiarato invece, un contrariato Eusebio Di Francesco. “Oggi ci siamo fatti del male da soli e cercheremo di trarre profitto da quanto avvenuto. Su Banda non ho. Niente da dire. La gara di oggi ci deve servire da monito, oggi ci siamo fatti del male da soli e compromesso quello fatto fino a ora. Bisogna fare un grande respiro tutti, iniziando da me e poi ripartire e cercare di preparare al meglio le partite contro Inter e Milan e cercare di riprendere ciò che oggi ci siamo tolti”.

Ultimo a parlare il portiere dei gialloblù Edoardo Corvi: “È stata una vittoria molto importante, gli ultimi minuti abbiamo sofferto un po’, ma mi sono affidato ai miei compagni ed è andata bene. All’inizio abbiamo sofferto, ma eravamo preparati anche a questo, poi, siamo cresciuti e infine c’è stata l’espulsione che ha favorito noi e messo in difficoltà il Lecce. Nello spogliatoio ci siamo detti di stare tranquilli e avere fiducia in noi stessi. Man mano che passano le partite mi sento più sicuro e sono contento di sfruttare queste occasioni. Dobbiamo solo ringraziare i tifosi della loro vicinanza e cercheremo di mettere sempre il 100% per farli felici”.