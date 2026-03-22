Roma-Lecce 1-0, Vaz decide il match. Hermoso nega il pareggio ai salentini

Termina 1-0 per la Roma la sfida con il Lecce, i salentini giocano bene, sono attenti, ma vengono puniti nella ripresa e si vedono negato il gol del pareggio da un miracolo di Hermoso.

Dopo la sconfitta di sabato pomeriggio contro il Napoli, a una settimana esatta dallo stop al “San Paolo-Diego Armando Maradona“, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di Gioco dello stadio “Olimpico“, nella sfida che li ha visti opposti alla Roma.

Match importantissimo quello contro i capitolini, la vittoria della Cremonese con il Parma, infatti, ha fatto sì che i salentini siano stati raggiunti proprio dai grigiorossi riaprendo la corsa salvezza che, ormai, per quel che riguarda il quartultimo posto, riguarda solo tre squadre: Lecce, Cremonese e Fiorentina, con Hellas e Pisa, ormai virtualmente retrocesse, a meno che non si verifichino miracoli

Dal canto loro i capitolini arrivano dalla sconfitta contro il Bologna che ne ha decretato l’uscita dall’Europa League, naturale, quindi, che hanno cercato di voltare pagina, per cercare di raggiungere il quarto posto che ne garantirebbe la qualificazione i Champions.

Eusebio Di Francesco, non ha potuto contare su Coulibaly e Sottil, entrambi infortunati, quindi spazio nuovamente, anche per scelta obbligata, a Ngom e Banda, per il resto, Tiago Gabriel, nonostante la diffida, è stato in campo e in attacco Stulic è partito nuovamente titolare.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Ngom davanti al reparto arretrato; Pierotti, Gandelman e Banda a sostegno dell’unica punta Stulic

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dei padroni di casa, con la sforbiciata di Malen che termina alta. Al nono Ramadani non trova lo specchio della porta. All’11mo Malen riceve palla in area e si gira, la sfera termina di poco sopra il montante. Al 20mo pericoloso rasoterra dal limite di Pellegrini, Falcone si oppone di piede. Al 29mo si inserisce di testa Ndcka, ma manda alto. al 38mo il numero 30 giallorosso devia in corner il tiro/cross di Mancini.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce scende in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 48mo Ngom da trenta metri impegna Svilar.

Capitolini in vantaggio

Al 57mo arriva il vantaggio per i giallorossi padroni di casa. Hermoso sfugge alla difesa salentina, va sul fondo e crossa all’indirizzo di Vaz, che sovrasta in elevazione un Gallo in ritardo e trafigge Falcone.

Al 71mo Fofana, da buona posizione, manda a lato. Al 73mo salentini vicinissimi al pareggio, inserimento di Fofana in area e tiro, Svilar di oppone di piede, sulla sfera si avventa alla perfezione di testa Pierotti, la sfera è destinata a insaccarsi, ma Hermoso sulla linea compie un miracolo e respinge. Al 79mo Vaz manda alle stelle.

Che la Roma non abbia meritato sarebbe sbagliato dirlo, ma allo stesso tempo con un pari il Lecce non avrebbe rubato alcunché, purtroppo così non è stato e con questa sconfitta i salentini sono terz’ultimi a pari punti con la Cremonese e con lo scontro diretto a favore degli uomini di Giampaolo. Adesso ci sarà la sosta per gli impegni delle nazionali, poi, i ragazzi di Di Francesco torneranno in campo nel giorno di Pasquetta, nel difficile impegno contro l’Atalanta dell’ex Krstovic.