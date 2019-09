Il Lecce all’assalto del riscatto: contro la Spal Petriccione play, Babacar avanti. Le propabili formazioni

(grafica by Stefano Monteduro) Ci sono sconfitte che meritano di essere metabolizzate nel tempo, altre che invece esigono un pronto riscatto. Ecco, a differenza del KO contro il Verona in cui la settimana di sosta appariva quanto mai necessaria, quello di domenica scorsa contro il Napoli necessità di un’immediata svolta.

Per il Lecce la risposta al poker calato dal Napoli al “Via del Mare” è attesa per questa sera quando, allo stadio “Mazza” di Ferrara, renderà visita ai padroni di casa della Spal. Una sfida non ancora decisiva, ma certamente cruciale per il prosieguo immediato della stagione: uno scontro diretto tra due compagini dallo stesso ruolino di marcia che potrà incidere molto nell’economia di questa prima parte di stagione.

Fabio Liverani lo sa bene e già da questa sera ‘tornerà sui suoi passi’, abbandonando lo scacchiere tattico disegnato contro il Napoli, e riproponendo la punta centrale. Babacar, quindi, scalpita: tenuto in panchina per tutti i 90′ contro i partenopei, l’ex Sassuolo vuole una maglia da titolare dopo lo spezzone di match a Torino. Lapadula, invece, non convocato, rifiaterà (al pari di Farias).

Ma non sarà l’unico cambio per Liverani che – alla luce dei tre impegni racchiusi in una settimana – alternerà altre pedine. In mezzo al campo non ci sarà Tachtsidis (da chiarire il suo stato di salute) e al suo posto ci sarà Petriccione, affiancato dall’inesauribile Majer e di uno tra Tabanelli e Shakhov; Mancosu confermato alle spalle delle due punte, Falco e, appunto, Babacar. In difesa, infine, davanti a Gabriel confermatissima la coppia Lucioni-Rossettini, con ai lati Calderoni e Benzar, quest’ultimo favorito su Rispoli.

Anche mister Semplici opererà una sorta di turnover. Rispetto all’ultima partita persa contro il Sassuolo, infatti, potrebbero esserci almeno tre cambi nella formazione titolare. Perso per un brutto infortunio D’Alessandro (per lui lesione al crociato), in attacco potrebbe ricomporsi la coppia tutta muscoli Floccari-Petagna; completeranno il 3-5-2 Berisha in porta, Cionek, Vicari e l’ex Tomovic in difesa, Missiroli in regia con ai lati Sala, Murgia, Kurtic e Strefezza.

Al “Paolo Mazza” è attesa un’ottima cornice di pubblico, con circa 1.300 sostenitori di fede giallorossa. Calcio d’inizio alle ore 21, agli ordini dell’internazionale Gianluca Rocchi della sezione di Firenze.

Il resto della giornata

La 5^ giornata è partita ieri con due anticipi interessantissimi: ieri sera fari accesi sul “Rigamonti” di Brescia dove le rondinelle, alla prima con in campo Balotelli, si fanno rimontare e superare dalla Juventus.

Nel pomeriggio, invece, pareggio a reti bianche tra Verona e Udinese: sugli scudi l’estremo difensore bianconero Musso.

Il quadro completo delle gare:

Verona 0 – Udinese 0

Brescia 1 – Juventus 2

Roma – Atalanta (h.19)

Fiorentina-Sampdoria (h.21)

Genoa-Bologna (h.21)

Inter-Lazio (h.21)

Napoli-Cagliari (h.21)

Parma-Sassuolo (h.21)

Spal-Lecce (h.21)

Torino-Milan (gio. h21)