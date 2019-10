Lecce, alla volta di Bergamo con l’attacco al completo. Liverani: “in campo per sovvertire il pronostico”

Tutti disponibili, solo Tabanelli resta a casa. La rifinitura alla vigilia della gara contro l’Atalanta sorride al Lecce che parte alla volta del nuovo “Gewiss Stadium” di Bergamo con la rosa quasi al completo. Da capire, però, chi è davvero pronto per scendere in campo dal 1′.

Solo negli ultimi giorni, infatti, Tachtsidis, Farias, Lapadula e Babacar si sono ri-aggregati al resto dei compagni e sarà difficile vederli in campo contro tra Dea. O almeno non tutti di loro.

Su questo mister Fabio Liverani resta vago e commenta: “abbiamo recuperato qualche giocatore che era infortunato ed anche se non avranno i 90 minuti nelle gambe, comunque possono essere delle risorse a gara in corso. In avanti la coppia Falco-La Mantia? E’ una possibilità che sto valutando”, dice.

“Ad ogni modo, arriviamo alla gara di domani con un percorso che credo sia quello giusto: abbiamo avuto una buona crescita di squadra e collettivo. La mia squadra inizia ad avere una sua fisionomia”.

Da mettere alle spalle c’è il terzo KO interno contro la Roma, ma il compito è tutt’altro che agevole. Davanti ai giallorossi c’è l’Atalanta, vera rivelazione del calcio italiano degli ultimi anni, terza in classifica, scottata dalla delusione in Champion’s League. Ma l’entusiasmo non mancherà tra i nerazzurri che proprio contro il Lecce torneranno a giocare a Bergamo, nel loro nuovo stadio rimesso a nuovo in questi ultimi mesi. E tra i tifosi della Dea l’attesa è davvero tanta.

“Domani avremo di fronte una delle realtà più belle del calcio italiano – prosegue il tecnico. Il nostro avversario è una squadra votata all’attacco, che accompagna l’azione offensiva con tanti uomini e crea tanto. Sarà una gara nella quale i duelli singoli saranno molto importanti e attraverso i quali provare a far male. Il risultato di questa gara non ci potrà dare o togliere certezze, perché il nostro è un percorso lungo”, conclude.

I convocati

Ventiquattro, quindi, i calciatori convocati dallo staff tecnico per la sfida in terra bergamasca. Questa la lista in ordine di numerazione di maglia: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Benzar 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 16 Meccariello 17 Farias 19 La Mantia 21 Gabriel 22 Vigorito 27 Calderoni29 Rispoli 30 Babacar 32 Lo Faso 37 Majer 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 85 Imbula 95 Bleve

I nazionali

Infine, con la sosta della Serie A, in programma la prossima settimana, per gli impegni delle nazionali sono arrivate le chiamate dalle rispettive rappresentative anche per i giallorossi Vera, Benzar, Dubickas, Imbula, Majer e Shakhov. Nel dettaglio:

Brayan Emanuel Vera Ramirez è stato convocato in Nazionale Under 23 per le gare amichevoli Colombia – Perù (10 ottobre) e Perù – Colombia (13 ottobre).

Romario Benzar è stato convocato nella nazionale maggiore rumena per le gare Isole Faroe – Romania (12 ottobre) e Romania – Norveggia (15 ottobre) valevoli per le qualificazioni a Euro 2020.

Edgaras Dubickas è stato convocato dalla nazionale Under 21 lituana per la gara Scozia – Lituania del 10 ottobre valevole per la qualificazione agli Europei U21.

Gianelli Imbula è stato convocato dalla nazionale maggiore congolese per le gare amichevoli Algeria – Congo (10 ottobre) e Costa d’Avorio – Congo (13 ottobre) che si disputerà a Parigi.

Zan Majer è stato convocato dalla nazionale maggiore slovena per le gare Macedonia – Slovenia (10 ottobre) e Slovenia – Austria (13 ottobre) valevoli per le qualificazioni a Euro 2020.

Ievgen Shakhov è stato convocato dalla nazionale maggiore ucraina per le gare Ucraina – Lituania (11 ottobre) e Ucraina – Portogallo (14 ottobre) valevoli per le qualificazioni a Euro 2020.