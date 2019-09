Calciomercato, Lecce-Verona è già 1 a 0: è fatta per Babacar

Sembrava una pista ormai abbandonata, di quelle tante ipotesi estive che si spengono dopo pochi giorni. E invece il Lecce è tornato alla carica e ha chiuso, nelle ultime ore, l’accordo per portare in Salento Khouma El Babacar.

L’attaccante senegalese, 26 anni, arriva dal Sassuolo con la formula del prestito oneroso, con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei giallorossi. Meluso lavorava all’affare da settimane, quando si profilava una maxi-operazione con i neroverdi modenesi che coinvolgeva anche Dell’Orco e Goldaniga.

L’arrivo di Dell’Orco pareva far presagire che il nome forte, quello di Babacar, si stava facendo sempre più lontano. E per un certo verso così è stato. Il possente attaccante (185 cm) ha tentennato, in attesa di altre legittime offerte. Negli ultimi giorni sembrava fortissimo l’interesse dell’Hellas Verona che appariva ad un passo dal concludere la trattativa.

Invece, proprio nel giorno della sfida tra salentini e scaligeri, i giallorossi hanno fatto la mossa giusta, stringendo l’accordo sia con il Sassuolo, sia con il calciatore.

I numeri

Nato in Senegal nel 1993, Babacar è una delle punte più prolifiche degli ultimi anni in Serie A. Destro naturale, dotato di un tiro potente, è abile anche nel gioco aereo grazie ai suoi 185 cm.

Viene notato nel 2009 dalla Fiorentina che lo porta in Italia a soli 16 anni. Esordisce tra i professionisti nel gennaio 2010, a 16 anni, giocando titolare e realizzando il suo primo gol in maglia viola, nella partita di Coppa Italia Fiorentina-Chievo Verona. Poi tre stagioni in prestito: prima in Spagna, al Racing Santander, poi passa al Padova, fino alla consacrazione nel 2013/14 a Modena dove, in Serie B, realizza 20 gol in 40 presenze.

Dal 2014 al 2018 rientra in pianta stabile nella Fiorentina, collezionando in totale 76 presenze e 26 reti. Lo scorso anno è passato al Sassuolo, dove ha giocato 38 partite, segnando 9 gol. In totale per lui 137 volte in A, con 36 realizzazioni.

Dalla prossima settimana sarà a disposizione di mister Fabio Liverani: con Lapadula, Falco e Farias guiderà l’attacco giallorosso nell’assalto alla salvezza.