Lecce già in campo: ora sprint finale sul mercato. Sarà decisivo

Testa bassa e già al lavoro. Il Lecce, reduce dal brutto KO di Verona, ha già ripreso la preparazione questa mattina allo stadio “Via del Mare”. Nessun giorno di riposo per i calciatori (qualcuno sui social con amara ironia ha scritto che il riposo se lo sono preso sul campo del Bentegodi) che stamane si sono ritrovati per un faccia a faccia in cui si sono cercati di capire gli orrori, ops errori, commessi in terra scaligera.

Assenti in permesso Gabriel e Petriccione, a riposo Lucioni e Tachtsidis. Calderoni e Farias si sono allenati in differenziato mentre Saponara ha lavorato con il gruppo.

A differenza del dopo-Brescia, in cui a serrare i ranghi era stato il Presidente Sticchi Damiani, stavolta il sodalizio giallorosso si trincia dietro un silenzio. In effetti, frasi fatte, trite e ritrite, servono a poco. No, stavolta a parlare dovranno essere solo i fatti. Il quartultimo posto in classifica consente ancora di restare a galla sulla linea della salvezza, ma è chiaro che con prestazioni come quella contro l’Hellas non ci si potrà salvare.

Spal, Brescia e Genoa inseguono a un solo punto di distanza e la fortuna non potrà sorridere ancora a Fabio Liverani che, oltre tutto, deve sempre fare i conti con acciacchi e infortuni con tempi biblici di recupero. Appare chiaro che il mister è pronto a tornare al 4-3-1-2: con un Saponara in più ci cercherà di dare vivacità a una trequarti che da mesi non esiste più, ma ciò che ora diventa determinante saranno le imminenti mosse di mercato.

Da oltre un mese si dichiara che i nuovi innesti saranno determinati da qui alla fine: cinque erano gli innesti promessi dal DS Meluso, e cinque saranno. A Donati, Deiola e Saponara in queste ultime ore di contrattazione verranno aggiunte due pedine. Una da piazzare a centrocampo, l’altra in difesa. Per la mediana l’obiettivo è solo uno: Afriyie Acquah, 28 anni, conoscitore della Serie A grazie alle sue 182 presenze con le maglie di Parma, Sampdoria, Torino ed Empoli, oggi in forza ai turchi del Malatyaspor.

Il club anatolico sta differendo una trattativa che sembrava chiusa già da settimane: l’attesa non aiuta anche perché Acquah continua a giocare regolarmente con la maglia giallorossa turca. Meluso lo vuole: è lui l’alternativa al sogno proibito Ionita (che non lascerà Cagliari) e trovare un piano C potrebbe rivelarsi inconcludente.

Le ultime ore di calciomercato saranno contraddistinte dall’ennesimo pressing su Koffi Djidji, francese naturalizzato ivoriano, di proprietà del Torino. Un affare che sembrava in discesa un mese fa, ma nelle ultime uscite il forte centrale è stato utilizzato con regolarità da Mazzarri – prossimo avversario del Lecce – e una sua uscita dal club granata appare improbabile. A ciò va aggiunto in interesse delle ultime ore anche da parte del Cagliari.

L’alternativa più verosimile, quindi, è quella di Mert Cetin: classe 1997, il difensore nazionale turco è di proprietà della Roma, ma nello scacchiere di Fonseca non trova sbocchi (solo 5 presenze per lui). Con l’imminente partenza di Riccardi (direzione Venezia), potrebbe essere lui il rimpiazzo per il cuore della seconda peggior difesa del campionato.

Le prossime mosse saranno decisive per il futuro del campionato dei salentini.

Lecce-Torino: via alla prevendita

Nel frattempo, dalle ore 16 è attiva la prevendita dei biglietti per assistere al prossimo match casalingo contro il Torino. Domenica pomeriggio (ore 18) a Lecce giungerà una squadra shockata dalle 7 reti subite contro l’Atalanta e falcidiata dalle squalifiche. Di seguito il dettaglio dei prezzi.