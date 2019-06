Lecce, abbonamenti: i reduci dalla Serie C sono 4573. Da lunedì la tariffa “Fedeltà” e torna la tappa itinerante

Si chiude con 4mila 573 sottoscrizioni la primissima fase della campagna abbonamenti del Lecce per la stagione del ritorno in Serie A. Nella giornata di ieri, infatti, si sono tirate le somme al termine delle due settimane dedicate alla tariffa “Sempre Qui”: si trattava della finestra di sottoscrizioni riservata a coloro che sono abbonati del Lecce da almeno due stagioni. Insomma, prima di tutto i club giallorosso ha voluto pensare ai reduci della Serie C che in due stagioni hanno vissuto da vicinissimo le due promozioni consecutive della comitiva di mister Liverani.

Nel dettaglio, le 4.573 tessere sono state così distribuite: Curva Nord 2.277, Curva Sud 183, Tribuna Est 834, Distinti 265, Distinti S/O YRKC 267 (più 160 omaggio U14), Centrale Inf. 273, Centrale Sup. 441, Poltronissime 33

Da lunedì altra tariffa

Adesso è pronta a scattare la nuova fase, quella della tariffa “Fedeltà”. Da lunedì, infatti, sarà possibile rinnovare la propria tessera a coloro che si sono abbonati solamente la scorsa stagione, quella cadetta. In questa fase, la fascia di prezzi andrà dai 225 euro per le Curve/Distiniti, ai 1040 delle Poltronissime (280 euro per la Tribuna Est, 400/540 euro per la Centrale).

La promozione “Fedeltà”, a differenza della tariffa “Sempre Qui”, non avrà un termine conclusivo. Come spiegato dal vicepresidente Corrado Liguori, infatti, sarà attiva per l’intero periodo della campagna abbonamenti (che si concluderà due giorni antecedenti alla prima gara casalinga, ndr), con la sola distinzione di prezzo tra prima fase (fino al 16 agosto) e seconda (in cui i prezzi subiranno un lieve aumento).

La vendita generale, invece, prenderà il via il prossimo 10 luglio: sogno dichiarato della società è quello di sfiorare quota 15mila abbonamenti.

Oramai tradizionale tappa a Maglie

Ma non è finita qui. Anche quest’anno, infatti, l’U.S. Lecce ha deciso di riproporre la Campagna Abbonamenti Itinerante. Il primo appuntamento è in programma sabato 29 giugno presso il Circolo Tennis di Maglie, ormai divenuto quasi tradizionale. Dalle ore 12.00 alle ore 19.00, con orario continuato, anche in questa sede verrà data la possibilità ai vecchi abbonati, con tariffa “Fedeltà”, di sottoscrivere la propria tessera.

In via del tutto eccezionale, e solo per la tappa magliese, verrò riproposta la tariffa “Sempre Qui”, riconfermando lo stesso posto, per coloro i quali non sono riusciti a sottoscrivere l’abbonamento entro il termine ultimo previsto per ieri. A questa prima tappa della Campagna Abbonamenti itinerante sarà presente il vicepresidente Corrado Liguori, con il quale i supporters giallorossi potranno interfacciarsi e disquisire su tutte le tematiche riguardanti il club di Via Costadura.