Lecce, è riesploso l’Amore! Numeri da capogiro per il primo giorno di vendita libera degli abbonamenti e la BPP posticipa la chiusura

Non che i segnali mancassero da svariati mesi, ma da oggi è ufficialmente ri-esploso l’amore per il Lecce e i colori giallorossi. Il primo giorno di vendita libera della campagna abbonamenti per la Serie A 2019/20 è fitto di passione perchè la piazza, in appena una mattinata ha polverizzato 1.500 tessere. Numeri pazzeschi che, se aggiunti ai 5.914 che nella prima fase di questa campagna hanno già provveduto a rinnovare il proprio posto al “Via del Mare”, consegnano già un primo dato significativo: ad oggi, 10 luglio, è stato già superato il dato di abbonati dello scorso anno (in B erano stati poco meno di 7mila).

La febbre giallorossa, riaccesa dopo la riconquista della Massima Serie, è palpabile. Per strada, davanti ai punti vendita, lunghe code fin dalla prima mattinata di oggi. L’obiettivo dei 10mila abbonamenti è così a un tiro di schioppo e verosimilmente verrà raggiunto nella giornata di domani.

La BPP allunga l’orario

Ecco perchè, in considerazione della notevole affluenza, la filiale della Banca Popolare Pugliese di Via XXV Luglio – che cura la vendita delle tessere – ha deciso di posticipare la chiusura nella giornata di oggi, domani e dopodomani, portandola alle ore 20.30.

Il sogno della dirigenza di segnare il nuovo record di abbonamenti nella storia (14mila) è più vicino di quanto possa sembrare. Si ricorda che nelle sedi della BPP ci sarà ancora tempo per il rinnovo della tariffa “Sempre Qui” (quella riservata agli abbonati fin dalla Serie C), senza più diritto alla riconferma del posto, ma anche di quella “Fedeltà.

Il Lecce, insomma, al suo ritorno in A potrà contare su un pubblico caldo ed entusiasta e queste prime ora di vendita libera degli abbonamenti ne sono una prova.