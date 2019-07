Lecce, via alla nuova stagione: oggi il raduno. Abbonamenti: parte la vendita generale

Scatta oggi la nuova stagione del Lecce, quella del ritorno in Serie A dopo 7 lunghi anni di assenza. Sono passati esattamente due mesi dal quel 11 maggio che ha sancito il il secondo posto e la promozione in massima serie dei giallorossi dopo la vittoria contro lo Spezia davanti a 35mila tifosi.

Sono state intere settimane di ferie per i giallorossi che da oggi, con qualche elemento in meno, ma anche con qualche volto nuovo, si ritroveranno in città per il raduno in vista della stagione 2019/20. La squadra, prima di partire per il ritiro di Santa Cristina (dal 14 al 28 luglio), si ritroverà entro la serata presso il Ristoppia Resort.

Ai protagonisti della splendida cavalcato dello scorso anno, in questi giorni si sono uniti Brayan Vera, Ievgenii Shakhov, Romario Sandu Benzar e il portiere Gabriel Ferreira. A questi, presto, si uniranno altri innesti, come quelli Luca Rossettini e Gianluca Lapadula, attesi in Salento nelle prossime ore.

Domani e dopodomani i calciatori saranno sottoposti alle visite mediche presso i Centri Biolab di Cutrofiano e Palaia Human Care di Squinzano, oltre ai dei test su campo presso l’Acaya Golf Club. Dopo i test che si svolgeranno nella mattinata di domenica 14, la comitiva giallorossa si trasferirà a Santa Cristina, in Val Gardena, in Trentino.

Riparte la campagna abbonamenti

Ma quella di oggi è una giornata cruciale anche per quel che riguarda la campagna abbonamenti. Venerdì scorso, infatti, si è chiusa la prima fase, quella dedicata alla prelazione sul posto dei vecchi abbonati. Il dato complessivo raggiunto è stato di 5.914 sottoscrizioni, con il settore Curva Nord che registra i numeri più importanti con 2.941 tifosi che hanno rinnovato il loro posto.

Da stamane, invece, prenderà il via la vendita libera sia per i nuovi che per i vecchi abbonati con tariffa “Fedeltà” presso tutti i punti vendita abilitati. Quella odierna sarà una giornata importante per capire se e e quanti salentini il Lecce ha convinto a sottoscrivere l’abbonamento per la Serie A, puntando magari già alla doppia cifra.

Presso le tre filiali della Banca Popolare Pugliese ci sarà ancora tempo per il rinnovo della tariffa “Sempre Qui” (quella riservata agli abbonati fin dalla Serie C), senza più diritto alla riconferma del posto.