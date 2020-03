Serie A, il coronovirus non risparmia nemmeno le stelle di Juventus e Milan

Nuovi casi in Serie A di positività al Covid-19. Nella giornata di ieri due big del calcio italiano hanno comunicato ufficialmente alcune novità: si tratta di Juventus e Milan, colpite dal nuovo coronavirus in due delle loro rispettive bandiere.

La società bianconera, che già aveva fatto registrare il primo caso in A con Daniele Rugani (e quello di Matuidi), ieri ha preso atto del tampone positivo anche per Paulo Dybala, insieme alla sua fidanzata. La “Joya” argentina (che si trovava in isolamento domiciliare dopo la positività del compagno di squadra), ha affidato a Twitter il suo pensiero:

Ciao a tutti, abbiamo appena ricevuto l’esito del test e sia io che Oriana siamo risultati positivi al Covid 19- scrive Dybala -. Per fortuna, sia io che lei stiamo bene e siamo in perfetto stato. Grazie dei messaggi di affetto.

I Campioni d’Italia, quindi, fanno registrare il loro secondo caso, mentre in casa Milan ad essere colpita è stata la famiglia Maldini. La bandiera Paolo (attualmente Direttore dell’Area Tecnica) e suo figlio Daniel (attaccante della Primavera rossonera), sono risultati positivi al tampone.

A spiegarne la dinamica del contagio è stato un comunicato ufficiale del club: “il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini- si legge – venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra”.

Padre e figlio sono comunque in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari, prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica.

Salgono così i casi di contagio nel Massimo Campionato. Oltre a Juventus e Milan, si registrano positività anche nella Fiorentina, Sampdoria e Hellas Verona.