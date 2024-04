Contro il Sassuolo Lecce senza Almqvist, Ramadani e Banda. Le probabili formazioni

Dopo la vittoria al photofinish di sabato scorso contro l’Empoli, ancora poche ore e i giallorossi di mister Luca Gottiscenderanno sul terreno di gioco del “Mapei Stadium” di Reggio nell’Emilia nella sfida salvezza, la seconda consecutiva, che li vedrà opposti al Sassuolo.

La compagine neroverde, attualmente, occupa il penultimo posto della classifica del massimo torneo ed è reduce dal pareggio contro il Milan, dopo che, in vantaggio di due gol, si è fatta rimontare dai rossoneri.

Qui Sassuolo

I dubbi di Davide Ballardini riguardano soprattutto la difesa, dove Toljan e Pedersen non sono al meglio, se dovessero dare forfait entrambi è pronto Tressoldi. Defrel è favorito su Volpato e Bajrami, mentre Thorstvedt nonostante la botta rimediata nel match con gli uomini di Pioli dovrebbe giocare.

Qui Lecce

Scelte quasi obbligate per il tecnico dei salentini, che si vede costretto a fare a meno in un sol colpo di Almqvist squalificato, Banda infortunato (per lui stagione finita) e Ramadani fermato da una faringite. Gonzalez, quindi, prende il posto del centrocampista albanese; Sansone, in gol contro l’Empoli, giocherà al posto del finlandese e, con ogni probabilità, Krstovic tornerà dal primo minuto con Piccoli relegato in panchina.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin; Dorgu, Oudin, Sansone; Krstovic.

ARBITRO: Doveri di Roma 1

Calcio d’inizio alle 12.30, diretta su Sky e Dazn