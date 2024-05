Gotti, “Salvezza non ancora raggiunta. Con il Cagliari conterà l’atteggiamento”. I convocati

A parte Banda e Kaba per loro stagione finita, dovrebbe essere un Lecce a ranghi completi, quello che giocherà domani per cercare di conquistare la matematica salvezza. Ramadani, infatti, ha recuperato dai postumi di un ascesso al collo che lo ha fermato per due gare e anche Touba che in settimana ha svolto alcune sedute a parte è rientrato.

Poco meno di 24 ore e i giallorossi di mister Luca Gotti, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Sant’Elia”, nella sfida che li vedrà opposti al Cagliari.

“Sarà uno scontro diretto, con le giornate che diminuiscono ed entrambe le squadre cercheranno di fare i punti per raggiungere l’obiettivo”, ha affermato l’allenatore alla vigilia.

“Conoscendo Ranieri penso che il Lecce che ha visto in queste ultime partire a lui piaccia molto.

Il Lecce forse è già salvo, probabilmente anche, ma il ‘forse’ e il ‘probabilmente’ non fanno classifica e dobbiamo ancora conquistare qui punti che diano la certezza matematica.

Ramadani è pronto a rientrare dall’inizio, ma da quando è tornato ad allenarsi sembra che non sia stato mai fermo.

Al di là di chi gioca o dove gioca ciò che conta è con chi lo fa e cerco sempre di andare in questa direzione e mettere i calciatori a proprio agio. Oudin è aiutato nella fase difensiva dai compagni e anche lui la fa con piacere, per poi mettere al servizio del gruppo le qualità, tra cui la velocità nel capire le situazioni.

Una persona cerca sempre di analizzare la situazione e di intervenire nel suo modo di essere, poi, le cose sono andate per il verso giusto e tutto è stato più semplice, sappiamo che arriveranno grandine e pioggia e ci si attrezza per arrivare a questi periodi preparati.

Il fatto che i biglietti del settore ospiti siano andati venduti rapidamente è qualcosa che mette i brividi.

Il nostro percorso ancora non è terminato e impedisce di godere della bellezza di questa terra e delle sue persone.

Ranieri sa perfettamente come impostare la partita, stiamo parlando di un maestro che è un punto di riferimento soprattutto dal punto di vista del comportamento e di come interpretare il ruolo di allenatore. Detto questo, penso che domani non sarà una gara tattica, ma che conteranno l’atteggiamento, l’intensità, l’aggressività e così via.

Blin mi dà tanto e sin da quando sono arrivato ho ritenuto fosse un tassello importante per questa squadra, poi lui, all’interno del gruppo, anche senza giocare, porta positività e consigli dentro e fuori dal campo”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 22 calciatori per la sfida contro gli isolani, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Brancolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Almqvist, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone