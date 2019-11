Il Lecce vola verso Roma e scopre la pareggite: in 15 giorni è la squadra con più X

Con ancora in bocca l’amaro per la prima vittoria casalinga sfumata nel finale contro il Sassuolo, il Lecce è già in volo verso Roma. Domenica prossima, infatti, i giallorossi saranno di scena allo stadio “Olimpico”, ospiti di una Lazio in formato Champion’s.

Ieri i giocatori hanno goduto di una giornata di riposo, meritato dopo i tre impegni della scorsa settimana, ma già dalle prossime ore il gruppo si trasferirà nella Capitale, presso il Mancini Park Hotel. No, nessun ritiro punitivo: complice anche la trasferta in terra laziale, la società ha deciso di volare a Roma già da oggi anche a causa di alcuni interventi di manutenzione che stanno riguardando i terreni del “Via del Mare” e dell’Acaya Golf Resort.

Per forza di cose, contro la squadra di Inzaghi il Lecce arriverà con l’etichetta di “squadra da X”. Ebbene sì: chi si lamentava ad inizio campionato che questa era una rosa da tutto o niente, senza nessun pareggio in sette partite, ora dovrà ricredersi.

In sole due settimane, infatti, il Lecce ha pareggiato per quattro volte di fila, diventando così (insieme a Roma e Fiorentina) la squadra con più pareggi, quattro appunto. Pareggi che Lapadula&Co. hanno racimolato tutti insieme, ma che hanno comunque consentito di muovere costantemente la classifica, nonostante il calibro degli avversari.

Le ultime due X giunte con qualche rammarico contro Sampdoria e Sassuolo, hanno fatto seguito ai pareggi pesantissimi contro Milan in trasferta e Juventus. Non male per una neopromossa che in classifica galleggia sulla linea di salvataggio. Certo, per quanto visto in campo i salentini avrebbero forse meritato almeno 2 punti in più, ma la truppa di Liverani conserva una media-punti tutto sommato confortante.

Via alla prevendita: tutti a Roma!

Intanto da ieri pomeriggio è scattata la prevendita per acquistare i biglietti riservati al Settore Ospiti dello stadio “Olimpico”. Per i tifosi del Lecce è disponibile il settore Distinti Sud Ovest che offre una capienza massima di 5.765 unità. È possibile acquistare i tagliandi al costo di € 20,00 e senza obbligo di Fidelity Card, presso tutti i punti vendita/ricevitorie LIS/LOTTOMATICA della rete abilitate sul territorio nazionale (sport.ticketone.it) ed online sul sito www.listicket.it e www.ticketone.it.

E’ lecito attendersi una nuova ondata giallorossa anche in terra laziale.