Lecce-Sassuolo 2-2, a nulla servono le magie di Lapadula e Falco. Rimandato l’appuntamento con la vittoria in casa

Dopo la grande prestazione dello stadio “Marassi”, dove, i giallorossi, complici un po’ di sfortuna, l’inferiorità numerica e, soprattutto, la tecnologia non sono riusciti a portare a casa tre punti che avrebbero meritato ampiamente, questo pomeriggio capitan Mancosu e compagni sono scesi nuovamente in campo nella sfida che li ha visti opposti al Sassuolo.

La compagine di De Zerbi non vive certo un momento felicissimo, visto che, nel turno infrasettimanale, è uscita sconfitta tra le mura amiche a opera della Fiorentina dopo essere passata in vantaggio, naturale, quindi, che vorrà prontamente riscattarsi, anche perché, a oggi, la formazione emiliana, nonostante la rosa tecnicamente elevata, vede la classifica ferma a nove punti, gli stessi dei salentini.

In occasione della gara contro i neroverdi, mister Liverani si vede costretto a fare a meno di Tachtsidis, appiedato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata a Genova, il suo posto, quindi, viene preso da Petriccione spostato al centro della mediana, sull’esterno, viene schierato il rientrante Majer con il capitano che torna tra i titolari sulla trequarti, in attacco, poi, viene confermato Lapadula, mentre, a fare coppia con lui non c’è Falco, bensì Babacar , mentre, sulla fascia sinistra della difesa si rivede Calderoni.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Meccariello, Lucioni, Rossettini e Calderoni; Tabanelli, Petriccione e Majeri in mediana, Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Lapadula- Babacar.

Il primo tempo

Trascorrono solo poco più di tre minuti e il Sassuolo va vicino al gol. Berardi serve Defrel smarcatosi da Rossettini e si presenta solo davanti a Gabriel, ma l’estremo difensore brasiliano chiude lo specchio e costringe l’attaccante francese ad alzare troppo la mira e mandare alto. All’ottava tocca ai giallorossi rendersi pericolosi con la botta dalla distanza di Majer respinta in corner da Consigli. All’11mo il centrocampista sloveno ci riprova, ma anche in questo caso il portiere neroverde devia in angolo.

Fuori Babacar

Al 15mo arriva il primo cambio per i giallorossi, fuori Babacar e dentro Filippo Falco, con l’attaccante senegalese che esce mugugnando.

Un magico Lapadula porta in vantaggio il Lecce

Al 18mo arriva il vantaggio dei giallorossi. Lancio lungo di Rossettini per Lapadula, la punta ex Milan con uno stop di esterno si libera di Romagna e si presenta solo davanti a Consigli che trafigge con freddezza.

Pareggio neroverde

Al 35mo arriva il pari emiliano. passaggio di per Toljan, lasciato solo da Tabanelli, il calciatore neoroverde entra in area di rigore indisturbato e solo davanti a Gabriel lo supera con un tunnel.

Fuori anche Tabanelli

Al 39mo secondo cambio per Liverani, fuori Tabanelli infortunato e dentro Shakhov.

La magia di Falco

Al 42mo arriva il nuovo vantaggio salentino. Punizione dal limite per i giallorossi, sul pallone si presenta Falco che con un tiro al giro di sinistro, supera la barriera con la palla che si insacca alle spalle di Consigli che può solo guardare.

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione.

Il primo tiro della seconda frazione si ha solo al 14mo, a opera di Petriccione, ma la palla termina tra le mani di Consigli. Al 22mo un passaggio indietro di Shakhov rischia di costare caro ai giallorossi, fortunatamente, però, la difesa riesce a metterci una pezza.

Fuori Majer, esordio per Riccardi

Al 26mo arriva l’ultimo cambio per i giallorossi. Furi Majer e dentro Riccardi, per il centrale è l’esordio in stagione. Al 30mo la punizione dal limite di Duricic finisce in fallo laterale. Al 33mo il rasoterra dal limite di Falco termina di poco a lato. Al 36mo neroverdi vicini al pareggio. Cross Boga, la palla giunge a Defrel che tira, ma la sfera, a porta vuota, viene deviata in corner da Calderoni. Al 40mo la botta dal limite di Mancosu fa la barba al montante.

Pareggio di Berardi

Al 40mo arriva il pareggio emiliano. Contropiede di Defrel, l’attaccante entra in area e solo davanti a Gabriel tira, l’estremo difensore brasiliano respinge, ma sui piedi di Berardi che a porta vuota deposita in gol.

Lapadula si divora il vantaggio

Al 44mo il Lecce avrebbe l’occasione per passare in vantaggio. Falco entra in area e serve Lapadula, l’ex Mialn, però, a porta spalancata manda a lato.

I giallorossi vanno due volte in vantaggio, ma per due volte si fanno raggiungere e rimandano l’appuntamento con la prima vittoria tra le mura amiche. Una gara in chiaroscuro quella della compagine salentina che dopo il secondo gol si è chiusa in difesa e ha smesso di giocare, per poi riprendere a farlo solo dopo il pareggio. A nulla sono servite le magie di Falco e Lapadula, ma oggi bisogna dire che forse un po’ di colpe ci sono tutte. Domenica si torna in campo nella sfida dello Stadio “Olimpico” contro la Lazio.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 8 Mancosu (C), 9 Lapadula, 13 Rossettini, 16 Meccariello, 23 Tabanelli (39 pt Shakhov), 27 Calderoni, 30 Babacar (15 pt Falco), 37 Majer (26 st Riccardi). A disp: 22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 10 Falco, 11 Shakhov, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 29 Rispoli, 35 Rimoli, 39 Dell’Orco, 85 Imbula. Allenatore: F. Liverani

U.S. Sassuolo: 47 Consigli, 2 Marlon, 7 Boga, 11 Defrel, 14 Obiang, 19 Romagna, 22 Toljan, 23 Traore (21 st Duricic), 25 Berardi (C), 73 Locatelli, 77 Kyriakopoulos (36 st Duncan). A disp: 63 Turati, 64 Russo, 4 Magnanelli, 8 Duncan, 10 Duricic, 13 Peluso, 17 Muldur, 18 Raspadori, 33 Tripaldelli, 35 Piccinini, 44 Ghion. Allenatore: R. De Zerbi

Arbitro: Ros di Pordenone

Assistenti: Ranghetti-Gori; IV Ufficiale: Giua; Var: Banti-Longo

Marcatori: 18 pt Lapadula (L) Toljan (S) 42 pt Falco (L) 40 st Berardi (S)

Note: ammoniti 38 pt Locatelli (S) 45+1 Tojan (S) 15 st Calderoni 28 st Shakhov (L) 37 st Obiang spettatori 22.087 incasso 307.372,33 recupero 2 pt 3 st angoli 6-5 per il Sassuolo.