Smaltita la sosta si torna in campo, domenica c’è il super Cagliari. Lapadula: “Mai perdere le nostre sicurezze”

E’ tornato ad allenarsi questo pomeriggio il Lecce di Fabio Liverani. I giallorossi hanno goduto di due giorni di relax, complice anche la settimana di sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, ma da oggi si è tornati a fare sul serio: domenica sera, nel posticipo, al “Via del Mare” arriverà il Cagliari, autentica rivelazione di questo avvio di campionato.

Per i salentini sarà quindi un compito tutt’altro che agevole: ancora a caccia del primo successo casalingo, il Lecce dovrà fare i conti con una formazione che viaggia a mille, terza in classifica, forte di dieci risultati utili di fila (reduce da tre vittorie negli ultimi tre turni). Insomma, numeri da big.

Mancosu e compagni avranno quindi un’altra bella gatta da pelare, ma a guidarli ci sarà lui, il bomber ritrovato, Gianluca Lapadula.

Dopo un inizio stentato, infatti, l’ex Genoa e Milan sembra essere tornato ai suoi livelli ottimali: tre gol nelle ultime tre uscite che sono valsi 2 punti in più in classifica, e contro la Lazio ha trovato una doppietta che solo la VAR – in occasione del discutissimo rigore battuto da Babacar e corretto da Lapadula in rete giudicato però in posizione di invasione d’area – gli ha negato. Forse quella zampata sarebbe valsa un altro punto pesantissimo.

“Ho sempre sostenuto l’idea che con la condizione fisica avrei avuto le mie sicurezze. E’ un periodo in cui sto bene e per me è fondamentale, anche se bisogna dimostrarlo ogni domenica in campo”, commenta il numero 9 giallorosso

“Mi è capitato già diverse volte in carriera di riuscire ad andare a segno consecutivamente, una volta sbloccato. Non credo che questa sosta del campionato ci abbia potuto far male, abbiamo lavorato come sempre in vista di questa partita con il Cagliari che ci attende”.

Attenzione, quindi, al Cagliari di Maran: “Come affrontare questo match? Scendendo in campo come abbiamo fatto nelle ultime gare – sottolinea Lapadula – come contro Juve, Sampdoria, Sassuolo e Lazio, nelle quali l’atteggiamento era quello giusto ed il gioco quello che vuole il mister. Secondo me siamo sulla strada giusta, abbiamo perso qualche punto per strada ma non dobbiamo perdere le nostre sicurezze”.