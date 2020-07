Difesa già scritta, ma qualche novità a centrocampo? Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Un’altra giornata determinate per il Lecce nel cammino che porta alla permanenza in Serie A. Uno scontro diretto, se così si può definire, quello che questa sera andrà in scena al “Via del Mare”, con i giallorossi che riceveranno la Fiorentina di mister Iachini.

Una gara che a guardare il blasone e le rose a disposizione dei due tecnici dovrebbe avere un esito pressoché scontato, ma che in realtà è aperto davvero a qualsiasi risultato: i giallorossi, terzultimi in classifica a una sola lunghezza dal Genoa, sono distanti 7 punti dai Viola che invece, dal canto loro, andranno a caccia di punti pesanti per chiudere definitivamente l’affare salvezza dopo una stagione non propriamente esaltante.

Stati d’animo opposti, poi, per le due formazioni: i salentini arrivano da 4 punti conquistati nelle ultime due uscite che hanno dato consapevolezze maggiori a Lucioni e soci, mentre i toscani arrivano da due pareggi di fila, contro Cagliari e Verona.

Tanti i temi sotto la cui lente di ingrandimento è possibile prepararsi a questa partita, ma il più importante è quello delle possibili scelte che opereranno i due tecnici. Fabio Liverani, uno dei tanti ex di turno, deve ancora una volta fare i conti con il materiale a sua disposizione: sono ancora out, infatti, Rossettini, Meccariello, Calderoni e Lapadula (anche se figura tra i convocati), mentre Falco è in forte dubbio.

In pratica la difesa è già scritta e vede, davanti a Gabriel, la presenza di Rispoli, Lucioni, Paz e Donati. In mezzo, però, potrebbe esserci qualche novità: Petriccione sembra viaggiare sulla via della riconferma nel ruolo di playmaker, con accanto Mancosu e uno tra Barak e Majer. Lo sloveno è in netto miglioramento di condizione e oggi spera di scendere in campo dal 1′. In attacco, infine, spazio a Saponara, Farias e Babacar.

In casa Viola, invece, l’unico indisponibile certo è Benassi, ma non tutti attraversano un periodo di forma ottimale. L’esempio è quello di Castrovilli che, seppur convocato, andrà in panchina. E allora, 3-5-2 per Iachini con Dragowski tra i pali, Milenkovic, Pezzella e Igor Julio in difesa; in mezzo spazio all’ex Venuti, Lirola, Pulgar, Duncan, Dalbert, in avanti potrebbe esserci Ribery in tandem con Cutrone.

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà l’incontro il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: calcio d’inizio alle ore 21:45 con diretta in streaming su DAZN.

Giornata 33: quanti scontri-salvezza!

La trentatreesima giornata di campionato è già partita ieri sera con l’anticipo tra Atalanta e Brescia: il derby lombardo, sentitissimo dalle due tifoserie, si è risolto con l’incredibile (ma mica tanto) punteggio di 6 a 2 per i nerazzurri di Gasperini. La Dea, così, risale al secondo posto, mentre per le Rondinelle la retrocessione è solo questione di matematica.

Oggi il programma quasi tutto il resto della giornata, con tanti scontri-salvezza da seguire molto attentamente. Di seguito il riepilogo completo:

Atalanta 6 – Brescia 2

Bologna-Napoli (oggi h. 19:30)

Milan-Parma (oggi h. 19:30)

Sampdoria-Cagliari (oggi h. 19:30)

Lecce-Fiorentina (oggi h. 21:45)

Roma-Verona (oggi h. 21:45)

Sassuolo-Juventus (oggi h. 21:45)

Udinese-Lazio (oggi h. 21:45)

Torino-Genoa (dom. h. 19:30)

Spal-Inter (dom. h. 21:45)

La classifica

Juventus 76, Atalanta* 70, Lazio e Inter 68, Roma 54, Napoli 52, Milan 50, Sassuolo 46, Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Udinese e Sampdoria 35, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia* 21, Spal 19.

(*una partita in più)