Lecce-Inter, “Via del Mare” verso il sold-out. Rossettini: “limitarli ed esaltarci”

Solo una manciata di biglietti disponibili per la Tribuna Est e la Curva Sud, poi sarà tutto sold-out. E’ febbre da Inter in tutto il Salento: domenica pomeriggio, allo stadio “Via del Mare” il Lecce affronterà la corazzata nerazzurra di mister Antonio Conte (particolarmente ‘atteso’ dai tifosi giallorossi), e quasi nessuno vuole perdersi il match.

Circa 7mila biglietti venduti, settore ospiti andato letteralmente a ruba, per quello che sarà un pomeriggio certamente vibrante: da una parte il Lecce, reduce da quattro sconfitte consecutive e appeso sul filo della linea di galleggiamento in zona-salvezza, dall’altra l’Inter, seconda in classifica, trascinata dal duo Lautaro-Lukaku in forma smagliante.

Il pronostico non può che essere annunciato, ma la comitiva guidata da Fabio Liverani in stagione ha già regalato imprese – su tutte i pareggi contro Juventus e Milan, oltre alle vittorie su Torino e Fiorentina – sintomo di come questo gruppo, al netto delle chiare difficoltà del periodo, sa come regalare sorprese.

E così, mentre i simpatizzanti di fede nerazzurra cercano di attrezzarsi per ammirare da vicino i proprio idoli, allo stadio o in albergo (l’Inter alloggerà presso l’hotel Hermitage di Galatina), il Lecce prosegue la sua preparazione, attanagliato ancora da svariati infortuni.

Nella giornata di ieri la squadra ha svolto una doppia seduta ad Acaya, in cui hanno proseguito un lavoro differenziato Bleve, Calderoni, Falco, Farias e Shakhov, mentre Zan Majer è tornato con il resto del gruppo. Oggi pomeriggio è in programma una nuova sessione di allenamento.

Parola a Rossettini

A margine del tutto, stamane a fare il punto è stato Luca Rossettini, perno della retroguardia leccese.

“Per noi quella di domenica sarà una partita impegnativa – spiega il centrale – che stiamo preparando al massimo in un momento molto delicato, dal quale vogliamo venirne fuori quanto prima.

Conosciamo benissimo la forza dell’Inter che dispone di calciatori di livello mondiale, il posto in classifica la dice lunga sul loro valore. L’unico modo per poter affrontarli è limitarli ed esaltare le nostre caratteristiche.

Nell’ultima trasferta a Parma abbiamo disputato abbastanza bene il primo tempo, solo che non siamo stati molto incisivi. Era una gara difficile da sbloccare, cosa che è riuscito a fare il nostro avversario in un episodio su palla inattiva.

La classifica? Non amo fare conti. Di una cosa sono certo: possiamo fare nel girone di ritorno più dei 15 punti raccolti sino ad ora. Dico questo perché vedo che il gruppo sta crescendo e di pari passo la conoscenza tra di noi e l’assimilazione di ciò che ci chiede il mister”, conclude.