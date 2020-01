E’ il giorno dell’Inter di Conte: nel Lecce incalza Majer. Le probabili formazioni

Non può essere una gara come molte altre. Lecce-Inter segnerà l’inizio del girone di ritorno per i giallorossi che, sebben reduci da quattro sconfitte consecutive, hanno chiuso la prima parte di stagione a quartultimo posto in classifica, con un solo, ma preziosissimo, punto di vantaggio sulle tre in coda.

Ma l’incrocio tra giallorossi e nerazzurri obbliga anche molti protagonisti della sfida alla resa dei conti con il passato, soprattutto Antonio Conte, oggi allenatore vincente della rosa che insidia la leadership della Juventus, ieri promettente calciatore leccese che con la squadra della sua città debutta nel calcio che conta e da il via ad una straordinaria carriera. Nel mezzo incomprensioni, parole dolci, spintoni ed esultanze sfrenate mai digerite dai salentini.

Quello che conta oggi, però, è solo riprendere la marcia: il Lecce, come detto, viene da quattro amare sconfitte (l’ultima a Parma), mentre l’Inter nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro l’Atalanta, perdendo contatto con la Juve. Con l’avvio del girone di ritorno i margini d’errore sono ridotti all’osso, sia per Conte che per Liverani.

Un Fabio Liverani costretto ancora a una rosa contata, tra infortuni e mercato che non è ancora decollato. Le note positive giungono dai recuperi di Meccariello e Majer, con quest’ultimo che spinge per una maglia da titolare. In realtà le scelte saranno ancora obbligate per il tecnico romano, con Gabriel tra i pali, Donati, Lucioni, Rossettini e Dell’Orco in difesa, in mezzo il solito Tachtsidis affiancato da Petriccione e Deiola (da non escludere Petriccione play con ai suoi fianchi Majer al posto del greco), mentre in avanti Mancosu agirà alle spalle di Babacar e di uno tra Lapadula e Falco.

In casa Inter, invece, dopo l’intermezzo vittorioso in Coppa Italia contro il Cagliari, Antonio Conte ritroverà il tandem offensivo delle meraviglie, quello composto da Lautaro e Lukaku. L’unico indisponibile è Vecino, mentre in difesa Bastoni favorito su Godin.

3-5-2, allora, con Handanovic in porta, Bastoni, De Vrij e Skriniar in difesa, Brozovic a guidare la manovra con Candreva, Barella, Sensi e Biraghi, in attacco il duo spietato Martinez-Lukaku.

Allo stadio “Via del Mare”, che ospiterà poco meno di 25mila spettatori, arbitrerà il signor Piero Giacomelli della Sezione di Trieste: calcio d’inizio alle ore 15.

Gli anticipi

Nella giornata di ieri, intanto, il campionato è ripartito con tre anticipi. A prendersi la scena è ancora la super Lazio di Simone Inzaghi che, allo stadio “Olimpico”, schianta una malcapitata Sampdoria (5-1) e centra l’undicesima vittoria consecutiva.

Ennesimo, clamoroso, tonfo interno per il Napoli che, nella gara serale di ieri, ha dato il lasciapassare al “San Paolo” anche alla Fiorentina. Per gli azzurri terzo KO consecutivo, mentre la Viola opera l’aggancio in classifica proprio sui partenopei.

Infine, fondamentale successo in rimonta del Sassuolo sul Torino: gli uomini di De Zerbi ribaltano lo svantaggio iniziale, vincono 2 a 1 e allontanano la zona retrocessione.

Di seguito, il quadro completo della 20esima giornata:

Lazio 5 – Sampdoria

Sassuolo 2 – Torino 1

Napoli 0 – Fiorentina 2

Milan-Udinese (h12:30)

Bologna-Verona (h15)

Brescia-Cagliari (h15)

Lecce-Inter (h15)

Genoa-Roma (h18)

Juventus-Parma (h20:45)

Atalanta-Spal (domani h20:45)