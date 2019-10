Lecce, Liverani deve mordere il freno: “contro la Juve più spensierati”. I convocati

Non una viglia come tutte le altre. Per Fabio Liverani il giorno prima della super sfida contro la Juventus ha un sapore diverso: non solo perché il suo ‘piccolo’ Lecce deve tenere testa ai Campioni d’Italia, ma soprattutto perché la squalifica comminata dal Giudice Sportivo per alcuni atteggiamenti censurati nell’ultima uscita contro il Milan lo costringerà a seguire i suoi ragazzi nella ‘gabbia’ della Tribuna del “Via del Mare”.

Un vero dispiacere per lui che non potrà guidare il suo esercito da vicino, ma lo stesso tecnico si dice tranquillo nel lasciare le redini tecniche al suo vice Manuel Coppola. “E’ una sensazione che avrei avuto a prescindere dall’avversario: accetto la squalifica ma non la condivido. In campo ci vorrebbe un po’ meno di permalosità. Comunque l’importante è non aver avuto squalificati tra i giocatori. Chi potrà essere il Liverani in campo? Nessuno, anzi, il gruppo. Per il resto ci sarà il mio staff, di cui mi fido molto”.

Per il resto, la sfida si carica da sé. Grazie al punto conquistato domenica scorsa al “Meazza” contro il Milan, il Lecce non solo ha continuato a muovere la sua classifica, ma ha fatto un bel balzo in avanti in termini di convinzione e autostima. E ne servirà tanta di autostima per sopperire al divario tecnico che separa i giallorossi dai bianconeri, padroni indiscussi nell’ultimo decennio del calcio italiano e da sempre ai vertici delle competizioni europee.

Forte del fondamentale successo di martedì sera in Champion’s League contro la Lokomotiv Mosca, la squadra di Maurizio Sarri è decisa a conservare la testa della classifica. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono solo tre dei tanti top player che al solo pronunciarne il nome mettono i brividi.

“La squadra, per come ha conquistato i punto a Milano, ha capito di avere qualche certezza in più – commenta Liverani nella conferenza stampa della vigilia. Questa crescita, però, deve essere costante, non a fasi alterne: se ci riusciamo, l’obiettivo lo possiamo raggiungere. Non è un problema aver raccolto punti solo in trasferta. Sarà stimolante vedere nel nostro stadio campioni che, fino a 12/24 mesi fa era impensabile immaginare di poter ospitare. E’ il giusto riconoscimento per una squadra, una dirigenza, una tifoseria e uno staff che ha sempre creduto in quello che faceva.

Sarri con un ampio turnover? Ognuno pensa al suo: la Juve ha tante possibilità di scelta per arrivare in fondo ad ogni competizioni. Dal punto di vista delle individualità è un confronto impari, ma noi abbiamo il dovere di provare a giocarcela, da squadra e con personalità. Dal canto mio, bado poco al ‘chi giocherà’, con la consapevolezza, però, che chi ha meno minutaggio forse potrà dare qualcosa in più. Chi in campo? Non so, ma Petriccione e Farias contro il Milan mi hanno dato buone risposte: da loro e da altri ho ricevuto conforto. E’ chiaro che contro certe squadre, dove non c’è l’assillo della conquista obbligata di punti, la spensieratezza potrà essere un’arma a nostro favore”.

Quella contro la Juventus, sarà la gara che chiuderà il primo ciclo infernale di questo inizio campionato. Dopo Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Milan e appunto Juve, il calendario poi proporrà tanti scontri diretti e, per questo, anche alla maggiore portata di giallorossi. “Sono soddisfatto, grossomodo, per i risultati, un po’ meno per le prestazioni altalenanti. Ma al netto del calendario, in questa categoria serve dare tutto dal 1′ al novantesimo perché non ci sono gare scontante in A”.

I convocati

Questa, quindi, la lista dei calciatori convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Benzar 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 16 Meccariello 17 Farias 19 La Mantia 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 32 Lo Faso 37 Majer 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 95 Bleve.

L’iniziativa

A margine della conferenza stampa del tecnico, l’U.S. Lecce ha tenuto a precisare di sostenere l’iniziativa di beneficenza in favore di Giovanni Custodero, “indossando la maglietta realizzata da alcuni suoi amici al fine di raccogliere fondi per sostenere le cure mediche del giovane pugliese, di Pezze di Greco (Br), affetto da una rara patologia”.

Giovanni Custodero, 24enne, grande sportivo, amante del calcio, ha giocato in porta fino a quando non gli è stata diagnosticata una rara forma di sarcoma osseo, tumore particolarmente aggressivo che colpisce l’apparato scheletrico, che si manifesta nella maggior parte dei casi in età adolescenziale.

“Per Giovanni, dal giorno della scoperta, è cominciato un lungo calvario, dovendo subire l’amputazione di un arto e l’asportazione di una parte del cranio. Lo sfortunato ragazzo ha già sostenuto tre cicli di chemioterapia, facendo la spola tra Fasano e Firenze, ma i costi stanno lievitando così i suoi amici più cari hanno attivato un’iniziativa encomiabile.

Hanno stampato alcune magliette con un simbolo, lo Smiling Warrior, il sorriso del guerriero, che più di tutti gli altri slogan identifica la voglia di combattere di Giovanni che sogna di calcare nuovamente un campo di calcio. Una maglietta ottenibile con un contributo volontario. In occasione della gara Lecce-Juventus il tecnico Liverani e la squadra indosseranno il “sorriso del guerriero”! Forza Giovanni siamo tutti con te!”, si legge in una nota.