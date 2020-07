Nel Lecce qualche freccia in più al suo arco: le probabili formazioni del match contro la Lazio

Un incrocio delicatissimo per entrambe le squadre. Non si può definire altrimenti, in questa nuova vigilia di campionato, la sfida che questo pomeriggio (ore 19:30) vedrà contrapposte Lecce e Lazio. Da una parte la ricerca disperata di punti salvezza, dall’altra la voglia di provare a dare fastidio, fino alla fine, alla Juventus capolista per la conquista dello scudetto 2019/20.

Non arriva al top della condizione nessuna delle due formazioni: i giallorossi, in particolare, sono reduci dal poco invidiabile record di sei sconfitte consecutive che rischiano seriamente di compromettere la corsa per salvarsi, mentre gli aquilotti giungono dal pensante 0-3 casalingo subito dal Milan che, forse, ha spento le velleità tricolore della squadra di patron Lotito.

Ma non sono solo gli ultimi risultati a rendere complicata la partita. Sia Liverani che Inzaghi, infatti, devono fare i conti con le tante, troppe, defezioni in rosa.

Cinque gli assenti in casa biancoleste: Lulic, Luiz Felipe e Marusic sono gli squalificati di turno, ai quali si aggiungono Milinkovic Savic e Correa. Insomma, come ha ammesso lo stesso Simone Inzaghi “la formazione la farà l’infermeria”. Per Liverani, invece, qualche sorriso in più: è vero, mancano sempre Lapadula, Meccariello e Rossettini, ai quali aggiungere lo squalificato Tachtsidis, ma figurano tra i convocati Dell’Orco, Deiola e Majer. Tre recuperi importanti da qui alla fine della stagione, con Majer, in particolare, che potrebbe tornare a mettere minuti nelle gambe già da oggi.

E allora, vediamole le possibili scelte per i due tecnici. In casa Lecce quasi certamente si insisterà sul 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, Donati, Lucioni, Paz e Calderoni in difesa, in cabina di regia scontata la presenza di Petriccione, affiancato da Barak e Mancosu, in avanti qualche dubbio con Farias e Saponara favoriti per supportare Babacar.

In casa Lazio, invece, la notizia in copertina è il ritorno tra i titolari di Ciro Immobile dopo il turno di squalifica. Il capocannoniere del campionato farà coppia in avanti con Caicedo, mentre in difesa, davanti a Strakosha, agiranno Patric, Acerbi e Bastos; folta la linea mediana con probabili protagonisti Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto e J. Lukaku.

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà l’incontro il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli: calcio d’inizio alle 19.30 con diretta tv sui canali di Sky Sport.

Il 31^ turno

Lecce-Lazio sarà il primo dei due anticipi del martedì della trentunesima giornata di campionato. Un martedì che sarà caratterizzato specialmente dalla lotta scudetto, con la Juve impegnata in serata contro un Milan in decisa ripresa.

Di seguito il programma completo della giornata:

Lecce-Lazio (oggi h. 19:30)

Milan-Juventus (oggi h. 21.45)

Fiorentina-Cagliari (dom. h. 19:30)

Genoa-Napoli (dom. h. 19:30)

Atalanta-Sampdoria (dom. h. 21:45)

Bologna-Sassuolo (dom. h. 21:45)

Roma-Parma (dom. h. 21:45)

Torino-Brescia (dom. h. 21:45)

Spal-Udinese (giov. h. 19:30)

Verona Inter (giov. h. 21:45)

La classifica

Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 63, Napoli e Roma 48, Milan 46, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma e Cagliari 39, Fiorentina 34, Udinese e Sampdoria 32, Torino 31, Genoa 27, Lecce 25, Brescia 21, Spal 19.