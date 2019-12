L’US Lecce e LILT insieme per la lotta ai tumori. Ed è pronto il Lecce Store

Con la LILT nella lotta ai tumori. L’Unione Sportiva Lecce si schiera al fianco della Lega Italiana alla Lotta ai Tumori e presenta “Tackle! Io faccio prevenzione“.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal Vicepresidente del club Corrado Liguori, nel corso di una conferenza stampa presso lo stadio “Via del Mare”. Accanto a lui il Dott. Giuseppe Serravezza, il noto oncologo salentino, da sempre in prima linea sul tema della prevenzione.

“E’ un’opportunità grandiosa per tutti – tiene a precisare il dott. Serravezza – perché da un lato consente alla LILT di mettersi accanto al Lecce calcio nella campagna di prevenzione al tumore. Me è un grande viatico anche per il club che, così, entra in un tessuto che va al di là dell’aspetto sportivo. Siamo impegnati da anni nella lotta al tumore, dalla prevenzione fino all’assistenza al malato terminale”.

Quindi l’annuncio: “a Gallipoli stiamo realizzando un centro di studio, il Centro Ilma, per la prevenzione con i soli contributi delle donazioni, senza percepire nemmeno un centesimo pubblico. Siamo in dirittura d’arrivo e di questo siamo molto orgogliosi”.

“Con LILT sigliamo oggi un protocollo d’intesa che consentirà alla Lega di avere un info-point all’interno del nostro stadio, oltre alla realizzazione di un’asta di beneficenza in favore del Centro Ilma – spiega Liguori. Parteciperemo anche ai primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori che si terrà nell’ottobre 2020″.

Mercoledì apre l’Official Store

Ma non solo. L’occasione è stata utile per il vicepresidente della società di via Costadura per annunciare l’imminente apertura del nuovo Lecce Store. Un punto vendita interamente dedicato alla squadra giallorossa che manca in città da oltre un decennio.

Fino ad oggi, infatti, l’US Lecce si è “appoggiata” al punto vendita “Salentinamente”, ma tra pochi giorni verrà inaugurato il nuovo Official Store. Sorgerà in via Fabio Filzi n. 30, una traversa della centralissima Via Trinchese.

“Sono emozionato nell’annunciare questa imminente apertura perché è come un sogno che si realizza. In città mancava un negozio interamente giallorosso e i risultai sportivi degli ultimi anni hanno certamente accelerato il processo di realizzazione. L’inaugurazione avverrà mercoledì 10 dicembre, alle ore 18“.

Lo Store verrò curato sempre da Salentinamente, con cui in questi anni è nata, e si è sviluppata, una bella collaborazione.

“Nel pomeriggio dell’apertura – spiegano i vertici di Salentinamente – abbiamo previsto un contest fotografico a cui possono partecipare tutti i tifosi che acquisteranno un prodotto M908. L’idea verrà estesa anche ai tifosi residenti lontano dal Salento, grazie all’idea “Lecce Senza Confini”. E per chi acquisterà un gadget giallorosso nella prima settimana di apertura regaleremo anche il calendario 2020 dell’US Lecce, altro prodotto che mancava da tanti anni”.

News anche per gli abbonati. I 19mila che in estate hanno sottoscritto una tessera hanno diritto a ricevere la maglia celebrativa dell’ultima promozione, avvenuta lo scorso 11 maggio. “La consegna della maglia avverrà anche quest’anno allo stadio – spiega Angelica De Mitri, responsabile della biglietteria del club – e avverrà nel mese di gennaio”.

Occhio, però, all modalità: “la distribuzione avverrà dall’7 all’11 gennaio per gli abbonati con il cognome dalla A alla L, mentre dal 21 al 25 gennaio la consegnerà verrà riservata per i cognomi dalla M alla Z. Per ritirare la maglia è necessario presentarsi con l’abbonamento in originale e un documento di identità”.