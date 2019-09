Il Lecce a caccia della prima gioia casalinga. Contro la Roma ancora con Babacar: le probabili formazioni

(grafica by Stefano Monteduro) Squadra che vince non si cambia? Quasi. I tre impegni racchiusi in sette giorni si fanno sentire eccome, ma in casa Lecce la vittoria di mercoledì sera contro la Spal offre molti spunti da cui ripartire.

Per l’impegno casalingo contro la Roma, Fabio Liverani confermerà per larghi tratti l’undici titolare di Ferrara, considerate anche le indisponibilità di Farias e Lapadula. Da valutare, invece, il possibile impiego di Panagiotis Tachtsidis: l’ex di turno è uscito a metà partita contro il Napoli, ha saltato la trasferta sul campo della Spal, ma oggi è tra i disponibili. Probabile, per lui, un impiego a tempo parziale.

E allora, per tentare di invertire la rotta in casa (“Via del Mare” amaro nelle prime due uscite di campionato), Liverani confermerà il 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni in difesa; in cabina di regia potrebbe essere confermato Petriccione (probabile una staffetta a gara in corso con Tachtsidis), affiancato dall’indomabile Majer e da Shakhov, pronto a soffiare il posto dal 1′ a Tabanelli; in avanti Capitan Mancosu agirà alle spalle di Falco e Babacar, alla sua seconda da titolare.

Tra le fila della Roma, invece, c’è grande voglia di riscatto dopo il primo KO stagionale contro l’Atalanta. Paulo Fonseca ha annunciato cambi in formazione rispetto al match dell’infrasettimanale, tornando a schierare la difesa a 4.

Ünder, Perotti, e Zappacosta, sono out, mentre Spinazzola è convocato, ma non al top. Sempre per il pacchetto offensivo, Mancini ha scontato la squalifica, ma Smalling contro l’Atalanta è stato il migliore lì dietro e merita la conferma. Mkhitaryan torna titolare dopo il riposo concesso a metà settimana. A disposizione anche Kluivert, che incalza Zaniolo.

Quindi, con Lopez tra i pali, comporranno la linea difensiva Florenzi, Fazio, Smalling e Kolarov; Cristiane e Veretout fungeranno da cerniera insieme a Pellegrini, mentre Dzeko sarà sostenuto da Kluivert e Mkhitaryan.

Davanti a circa 25mila spettatori, arbitrerà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo: calcio d’inizio alle ore 15.

Il resto di giornata

La 6^ giornata è già iniziata ieri con ben tre anticipi. La capolista Inter vince ancora: 3-1 a “Marassi” contro la Sampdoria, da segnalare la prima marcatura nerazzurra di Sánchez, poi espulso.

La Juventus liquida la pratica Spal con un gol per tempo (di Pjanic e Ronaldo), mentre nella gara serale, goleada dell’Atalanta in trasferta contro il Sassuolo: 1-4.

