Lecce, Liverani detta la linea: “il Sassuolo mi preoccupa. Servirà fisicità”. I convocati

Sabato di rifinitura e ritiro per il Lecce che, dopo il pareggio di metà settimana conquistato sul campo della Sampdoria, si appresta a ricevere, domani pomeriggio, il Sassuolo di Roberto De Zerbi per un altro delicatissimo scontro diretto.

Un po’ a sorpresa, a dir la verità, perché i neroverdi sono stati costruiti per stazionare stabilmente nella parte sinistra della classifica, ma dopo dieci giornate di campionato Berardi&Co. hanno raccolto solo 9 punti, gli stessi del Lecce.

Ecco perchè la sfida di domani (ore 15) rappresenta un nuovo snodo cruciale per i giallorossi, desiderosi di allungare la striscia positiva di risultati: nelle ultime settimane, infatti, sono arrivati tre punti, frutto dei pareggi contro Milan, Juventus e Samp, e ora da conquistare ci sono i primi tre punti casalinghi.

Per farlo, però, Fabio Liverani deve reinventare la sua squadra, specialmente a centrocampo. Con Majer convocato ma non al top e con Tachtsidis squalificato, contro il Sassuolo andrà in scena certamente una linea mediana inedita. Per fortuna dal match del “Ferraris” sono giunte indicazioni positive non solo sulla tenuta atletico-tattica dei giallorossi, ma anche da alcuni singoli che hanno piacevolmente stupito. Shakhov su tutti. Così come si registra il recupero di Romario Benzar che torna utile come alternativa per la corsia destra.

“Ci sono quattro-cinque dubbi sulla formazione iniziale – esordisce Fabio Liverani. Siamo alla terza partita in una settimana e in questi casi è davvero difficile fare le scelte giuste. Benzar ha recuperato ed è arruolabile, mentre Majer non è al meglio: potrebbe essere lui l’ago della bilancia per l’atteggiamento tattico, con Shakhov che potrebbe essere confermato alle spalle delle punte. La Mantia? Ha chance di esserci come tutti gli altri: lui ha avuto meno spazio rispetto ad altri, ma è un elemento che riteniamo utilissimo per la nostra causa. Genova ci ha lasciato amareggiati per i due punti persi, ma abbiamo ricevuto tante risposte confortati: anche Dell’Orco ci ha piacevolmente colpiti”.

Le incognite

Liverani si dice “preoccupato” per la sfida di domani, ricca di tante insidie: “servirà equilibrio – dice – anche perché di fronte avremo una squadra che se attacca gli spazi diventa devastante. Noi dovremmo essere bravi a stare corti e a ripartire, con fisicità, altrimenti in campo aperto rischiano di farci molto male. Sono preoccupato per l’insieme delle incognite: il tipo di avversario, la qualità di tanti singoli, gli impegni ravvicinati.

De Zerbi? Credo che sia un tecnico che cerca un’identità precisa alla sua squadra e che vuole il risultato attraverso il gioco. E’ un elemento che ci accomuna. Ha cambiato molto in queste settimane, anche perché ha i giocatori per poterlo fare: è una squadra che ha optato spesso per il 4-3-3, ma nelle corde hanno molte alternative. Non ho mai affrontato De Zerbi da allenatore, mentre da giocatore ci siamo incrociati un paio di volte: credo che gli sarei stato utile se mi avesse avuto come compagno di squadra!”, conclude Liverani sorridendo.

I convocati

Di seguito, dunque, la lista dei giocatori convocati per la sfida al Sassuolo: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Benzar 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 14 Dumancic 16 Meccariello 19 La Mantia 20 Dubickas 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 35 Rimoli 37 Majer 39 Dell’Orco 85 Imbula 95 Bleve.