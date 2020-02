Lecce, contro la Spal è un bivio. Ma a disposizione c’è un solo attaccante

L’entusiasmo è palpabile, ma in casa Lecce l’emergenza acciacchi continua e stavolta rischia di farsi davvero pesante. A pochi giorni dal fondamentale scontro contro la Spal, fanalino di coda nella classifica di Serie A, mister Fabio Liverani deve ancora fare i conti con gli indisponibili. Ma se un tempo l’emergenza era in difesa, e poi a centrocampo, stavolta l’SOS giunge dal reparto offensivo.

Nel pomeriggio, infatti, la squadra ha sostenuto un allenamento al “Via del Mare”, dove hanno continuato a lavorare in differenziato Babacar, Falco, Gabriel, Mancosu e Meccariello (con Farias ancora assente per cure mediche). In pratica i giallorossi rischiano di presentarsi al match contro gli estensi con un solo attaccante di ruolo, Lapadula, che per fortuna vive uno stato di forma smagliante.

Con Babacar ancora a mezzo servizio, Liverani spera di recuperare Falco che farà di tutto per esserci. In caso contrario il tecnico romano dovrà inverarsi qualcosa, magari provando Saponara nel ruolo di seconda punta. Vedremo quali notizie giungeranno domani pomeriggio al termine della seduta fissata allo stadio, al termine della quale il gruppo andrà in ritiro in un albergo cittadino fino a sabato.

Crocevia di una stagione

Quel che c’è di certo è che il Lecce non potrà fallire l’incredibile opportunità di centrare il terzo successo consecutivo. Dopo il poker al Torino e dopo l’impresa al “San Paolo” di Napoli, infatti, ora i salentini sono chiamati ad uno scontro diretto che potrebbe avere un valore quasi inestimabile. In caso di vittoria, non solo la Spal potrebbe essere condannata ad un destino ormai inesorabile (la distanza tra i ferraresi e il Lecce sarebbe di ben 10 punti), ma per i giallorossi potrebbe essere l’occasione di allungare ancora sul trio di coda, alla vigilia di un mese di campionato a dir poco proibitivo in cui Lucioni&Co. affronteranno in serie Roma, Atalanta, Milan e Juventus.

Occhio agli spallini, però, che proprio in Salento faranno registrare il debutto sulla loro panchina di mister Gigi Di Biagio, appena arrivato dopo l’esonero di Leonardo Semplici. Per loro una sorta di match ball per riaccendere le speranze-salvezza.

L’importanza della sfida di sabato pomeriggio (ore 15), quindi, è ben nota e c’è da dire che anche la tifoseria sta rispondendo alla grande. Nelle ultime ore, in particolare, è stata superata la quota dei 2.500 biglietti venduti: se si sommano gli abbonati (18.662) è lecito immaginarsi per il prossimo incontro sugli spalti del “Via del Mare” oltre 22mila sostenitori di fede giallorossa.