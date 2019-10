Lecce, domenica si va in casa del “Diavolo”. Majer: “Combattivi su ogni palla e concentrati per 90 minuti”

Schivo e poco incline a dispensare sorrisi, ma roccioso e dal carattere deciso. Zan Majer torna a parlare davanti ai microfoni dei giornalisti e, per la prima volta, lo fa da giocatore di Serie A.

Lo sloveno, giunto in Italia vestire la maglia del Lecce lo scorso febbraio, in poco tempo è diventato tra gli elementi imprescindibili dello scacchiere giallorosso di Fabio Liverani. In meno di un anno, Zan è riuscito a conquistare non solo il tecnico, ma anche i tifosi.

Dopo essersi svincolato dai russi del Rostov il 1 febbraio 2019, è giunto a Lecce a parametro 0 pochi giorni dopo. Per lui 11 presenze nella Serie B che il Lecce chiude al secondo posto, conquistando la promozione in massima serie. E quest’anno è sempre tra i titolari inamovibili: per lui 7 presenze su 7 giornate.

Segna poco (solo una gioia in Coppa Italia questa estate contro la Salernitana), anche se merita davvero maggiori fortune. E di fortuna proprio di tratta perché lui ancora si morde le mani per il gol costato l’immeritato KO contro la Roma: da un suo disimpegno, fino a quel momento migliore in campo, il via al colpo di testa di Dzeko. I tifosi però lo hanno perdonato subito.

“E’ normale che essere convocati nella propria Nazionale sia sempre piacevole, poi la decisione di chi scende in campo spetta all’allenatore ed io, come tutti, non posso che accettare la scelta”, ha affermato il centrocampista sloveno fresco di convocazione con la propria nazionale.

“Io sia in Nazionale che con il Lecce mi alleno sempre dando il massimo. All’inizio di quest’annata non credevo che potessi ritagliarmi lo spazio che finora ho avuto. Era un campionato che non conoscevo, però cercando di mettere in pratica quello che ci chiede il mister, sono riuscito ad avere una buona continuità.

In questa settimana ho buone sensazioni, si è lavorato bene. Domenica dovremo essere combattivi su ogni palla e concentrati per 90 minuti e sono fiducioso che potremo ottenere un risultato positivo”.

Lapadula torna in gruppo

Intanto proseguono gli allenamenti della squadra in vista del prossimo impegno a “San Siro” conto il Milan. Ieri seduta pomeridiana per i giallorossi che hanno svolto, nella prima fase un programma di lavoro atletico in palestra e poi tattico sul campo. Si sono allenati con il resto dei compagni Romario Benzar, rientrato dagli impegni con la nazionale rumena, e Gianluca Lapadula dopo svariati giorni in differenziato. Ha continuato ad allenarsi a parte il solo Imbula.

Per oggi altra doppia seduta, a porte chiuse, all Acaya.