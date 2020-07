Lecce, la lotta per la salvezza passa dalle ultime tre partite. Giallorossi in campo per compiere il miracolo

Dopo aver affondato il Brescia mercoledì scorso, i salentini puntano la prossima preda per la conquista della salvezza, un traguardo che al momento appare molto difficile.

9 i punti che il Lecce deve conquistare per mettere al sicuro la serie A, a condizione, però, che il Genoa abbia la peggio contro l’Inter del tecnico leccese Antonio Conte e che la Roma di Fonseca vinca sul Torino.

Sono partite difficili quelle che attendono gli uomini di mister Davide Nicola e la formazione granata, più abbordabile, invece, la sfida dei giallorossi contro il Bologna, anche se tra squalifiche e infortuni, Fabio Liverani avrà a disposizione una rosa centellinata. Il tecnico romano dovrà puntare tutto su Gianluca Lapadula, bomber dai minuti contati e sul trentenne Saponara che del tridente d’attacco è il giocatore più in forma.

Infatti il ginocchio sinistro di Filippo Falco crea ancora qualche problema e questo fa sì che spesso si debba rinunciare a un gioco fatto di velocità e ripartenze, a causa dell’affaticamento del giocatore tarantino, classe 1992.

La speranza dell’allenatore romano, a questo punto, è quella di non perdere alcun calciatore fino alla fine del campionato.

Il lockdown è stato devastante per i giocatori del Lecce che grazie a Liverani avevano messo in mostra prima dello stop una condizione ottimale. L’ex centrocampista della Lazio chiede ai suoi ragazzi un gioco di qualità e personalità e di profondere il massimo dell’impegno, per non avere rimpianti alla fine della stagione.

La salvezza, però, come spiega lui stesso, non dipende solo dalla vittoria dei salentini ma anche dall’esito delle gare di Genoa e Torino che, avanti di rispettivamente 4 e 6 punti, hanno la possibilità di riprendere fiato e affrontare con la giusta calma i prossimi impegni.

La classifica

Juventus 80 Atalanta 75 Inter 73 Lazio 72 Roma 61 Milan 60 Napoli 56 Sassuolo 48 Verona 46 Bologna, Parma e Fiorentina 43 Cagliari 42 Sampdoria 41 Udinese 39 Torino 38, Genoa 36 Lecce 32 Brescia 24 Spal 19.