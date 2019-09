Lecce: giorno, orario e diretta tv delle prossime gare. C’è anche la data per la Coppa Italia

E’ stato reso noto dalla Lega Serie A il programma delle prossime giornate di campionato. Dopo i primi due turni caratterizzati da una programmazione con orari squisitamente estivi, dalla terza giornata – che prenderà il via il prossimo 14 settembre, cioè dopo la prima sosta per gli impegni delle Nazionali – il calendario assumerà una conformazione più tradizionale.

Certo, da anni la tendenza è quella dello “spezzatino”: si gioca dal venerdì al lunedì, con svariate fasce orarie, e con una distribuzione televisiva quanto mai variabile. Dalla scorsa stagione, infatti, i diritti tv sono suddivisi tra la piattaforma satellitare SKY (che manda in onda 7 gare a giornata), e quella streaming di DAZN (che ha l’esclusiva per le restanti 3 gare per turno).

Il Lecce, nel dettaglio, tornerà in campo il prossimo lunedì 16 settembre, nel monday-night allo stadio “Olimpico” di Torino per la sfida ai granata di mister Mazzarri. Un giorno in più rispetto al previsto, quindi, prima di ritornare a giocare. Molto varie, come detto, le fasce giornaliere e orarie interessate dal Lecce, così come singolare è stata la ripartizione tra i detentori dei diritti televisivi.

Il Lecce, dalla 3^ alla 16^ giornata, sarà equamente trasmesso in diretta tra SKY e DAZN, con sette gare su ogni piattaforma.

Il dettaglio

Dopo il lunedì sera torinese, quindi, il Lecce tornerà al “Via del Mare” domenica 22 settembre, quando arriverà il Napoli di Ancelotti: si giocherà alle ore 15 con diretta su DAZN. Poi subito il primo turno infrasettimanale dell’anno: mercoledì 25 settembre c’è la trasferta a Ferrara contro la SPAL, ore 21 su DAZN.

Domenica 29 alle ore 15 il Lecce ospiterà la Roma: la gara sarà trasmessa ancora su DAZN. Stessa programmazione una settimana più tardi (6 ottobre) quando i salentini saranno ospiti dell’Atalanta.

Il Lecce tornerà su SKY per i posticipo domenicale delle ore 20:45 del 20 ottobre a “San Siro” contro il Milan, e il sabato successivo, alle 15, disputerà la gara contro i Campioni d’Italia della Juventus (SKY).

Il secondo turno infrasettimanale è fissato per mercoledì 30 ottobre: il Lecce sarà di scena al “Ferraris” contro la Sampdoria (ore 21, diretta su SKY). Pochi giorni dopo, domenica 3 novembre, alle ore 15, DAZN trasmetterà la gara casalinga contro il Sassuolo.

Il 10 novembre trasferta pericolosa sul campo della Lazio: si giocherà alle 15 su SKY. Altro posticipo domenicale è quello programmato per il 24 novembre: al “Via del Mare” sarà di scena il Cagliari sotto le telecamere ancora di SKY.

Il primo anticipo del sabato sera il Lecce lo disputerà alle ore 20:45 del 30 novembre, quando renderà visita alla Fiorentina (DAZN). Seguirà il lunch-match della domenica dell’Immacolata (8 dicembre) quando, alle 12:30, ancora DAZN racconterà Lecce-Genoa.

Chiude la programmazione, al momento, la trasferta di sabato 14 dicembre a Brescia: calcio d’inizio alle ore 15, diretta sui canali satellitari di SKY.

In Coppa contro la Spal

Nelle stesse ore la Lega ha stabilito anche il programma IV Turno di Coppa Italia. Il Lecce, qualificatosi dopo la vittoria agostana sulla Salernitana, affronterà in trasferta la Spal, mercoledì 4 dicembre (in mezzo, cioè, tra la trasferta di Firenze e l’impegno casalingo contro il Genoa). Resta ancora da definire l’orario: la diretta tv sarà assicurata dalla RAI.