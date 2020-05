Lecce, si riparte! Tamponi sempre negativi e oggi la ripresa degli allenamenti ad Acaya

Giocatori, staff tecnico, dirigenziale e medico sono ancora negativi al tampone e così, oggi, potranno riprendere gli allenamenti collettivi. In casa Lecce nelle scorse ore è stato eseguito il secondo ciclo di tamponi per scongiurare la presenza di eventuali positivi al Covid19,le cui risultanze, comunicate nel pomeriggio di ieri, hanno dato esito negativo per tutti i soggetti interessati.

A questo punto i giallorossi da oggi riprenderanno gli allenamenti di gruppo all’Acaya Golf Resort & SPA, esattamente dopo 72 giorni dall’ultima seduta collettiva. Risale allo scorso 12 marzo, infatti, l’ultimo allenamento diretto da mister Liverani: nel mezzo la paura, il lockdown, gli allenamenti individuali e ora la speranza per una imminente ripartenza del campionato.

La sorte della ripresa della Serie A verrà decretata domani quando è in programma il vertice tra Governo, FIGC e Lega da cui, presumibilmente, si fisserà la data del ritorno in campo. 13 giugno, 20 al più tardi. Queste le opzioni sul tavolo.

Per il Lecce – che non gioca una partita ufficiale dal 1 marzo, data della pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta – si potrà profilare all’orizzonte il prossimo impegno stagionale che, da calendario, è fissato al “Via del Mare” contro il Milan.