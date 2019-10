Liverani non si fida: “Nella Samp calciatori di qualità, necessaria una gara al 110%”. I convocati

Non c’è tempo per godersi il pareggio strappato alla Juventus perché per il Lecce è già vigilia. Il calendario, infatti, chiuso un avvio di campionato più che ostico – in cui i giallorossi hanno affrontato già tutte le big – propone il secondo turno infrasettimanale della stagione e per capitan Mancosu e soci scatta una nuova fase, fitta di scontri diretti da non fallire.

Già a partire da domani. Rinvigorito dai 2 punti strappati a Milan e Juve, il Lecce sarà di scena al “Luigi Ferraris” di Genova, ospite della Sampdoria, sorpresa in negativo di questo inizio di campionato, ultima in classifica con soli 4 punti.

Il cambio di allenatore delle scorse settimane con Claudio Ranieri che ha preso il posto di Eusebio Di Francesco pare non aver prodotto particolari effetti sul piano dei risultati, ma in campo i blucerchiati sembrano girare meglio. Il pareggio a reti bianche contro la Roma, infatti, sembrava aver fatto tornare la Samp sui binari giusti, salvo poi naufragare nuovamente nell’ultimo turno sul campo del Bologna.

Proprio per questo il match di domani sera è il più difficile che poteva capitare al Lecce. Ne è consapevole mister Liverani che stamane, dopo aver diretto l’allenamento di rifinitura, ha fatto il punto. Il tecnico romano rientrerà in panchina dopo la squalifica di sabato scorso.

“Quando giochi tre gare in una settimana e con un allenamento ancora da disputare domani mattina è normale che in questo momento non ci siano molte certezze”, ha affermato mister Liverani nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

“Come ho detto alla squadra in questo trittico ci sarà spazio per tutti. Nel nostro spogliatoio ogni partita è una montagna da scalare e sarà così anche per la gara di domani con la Sampdoria, che dispone di giocatori di qualità e del capocannoniere dello scorso campionato.

Se faremo una gara al 110% avremo delle possibilità di fare risultato. Non dare continuità di risultati vorrebbe dire sprecare i due pareggi ottenuti con Milan e Juventus. Dovremo andare a Genova con l’umiltà di una squadra che non vuole retrocedere, con fame e cattiveria e con la nostra qualità”

La nota stonata di questi giorni è però lo stop a cui è stato costretto Diego Farias. Uscito nel corso dell’intervallo della sfida contro i bianconeri di Sarri, il brasiliano ha riportato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Anche Majer nelle scorse ore ha accusato un’infiammazione tendinea: entrambi resteranno in Salento insieme a Romario Benzar.

I convocati

Intanto sono 25 i calciatori convocati dal tecnico romano per la trasferta di Genova. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 14 Dumancic 16 Meccariello 19 La Mantia 20 Dubickas 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 32 Lo Faso 35 Rimoli 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 85 Imbula 95 Bleve