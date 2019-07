Serie A, oggi il sorteggio del calendario. Tabanelli: “con il Lecce sono maturato”

Inizia ufficialmente oggi la Serie A 2019/2020. Questo pomeriggio, negli studi di Sky Sport a Milano, verranno sorteggiati i calendari della nuova stagione. C’è tanta curiosità per scoprire il cammino delle principali squadre in lotta per il titolo, le date dei derby e dei big match, ma soprattutto c’è attesa per scoprire le tappe del Lecce impegnato, dopo 7 anni, nella lotta alla salvezza.

Il cervellone informatico della Lega si attiverà alle 18.45, quando le cerimonia prenderà il via in diretta su Sky, ma anche sui canali social della Lega Serie A TIM.

Al momento di certo ci sono le date di inizio e fine campionato: si partirà sabato 24 agosto, per concludere esattamente nove mesi dopo, il 24 di maggio. Saranno tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020), quattro invece le soste per gli impegni delle nazionali (8 settembre dopo la seconda giornata, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo).

Il Lecce giocherà la prima gara in trasferta: sia perché nei giorni del 24 e 25 agosto la zona dello stadio sarà occupata dalle attrazioni per la festa Patronale in onore di S.Oronzo, ma soprattutto per concedere una settimana in più ai tecnici impegnati dei lavori di restyling del “Via del Mare”. Debutto verosimilmente sul campo di una squadra di medio-alta classifica, mentre l’abbraccio con i tifosi salentini avverrà l’1 settembre.

‘El Taba’ torna in A

Nel frattempo, la comitiva giallorossa ha fatto rientro nella sera di ieri in Salento. Concluso il ritiro in Trentino Alto-Adige, La Mantia e soci beneficeranno di due giorni di relax, per riprendere la preparazione mercoledì pomeriggio ad Acaya. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni di Shakhov (in differenziato negli ultimi giorni a Santa Cristina), Fiamozzi (che ha saltato il ritiro per seguire un programma di recupero personalizzato), e soprattutto di Mancosu, il quale ha lasciato anzitempo la Valgardena per sottoporsi ad accertamenti clinici a causa di un fastidio muscolare.

“È terminata questa parte di ritiro pre-campionato, abbiamo fatto dei buoni carichi di lavoro, questa è sempre una fase pesante”. A fare il punto della situazione è Andrea Tabanelli. Il centrocampista emiliano, uno dei protagonisti assoluto nello scorso campionato in B, è alla sua terza stagione in giallorosso, pronto a tornare nel Massimo Campionato quattro anni dopo l’ultima volta.

“In tutti noi c’è grande entusiasmo – spiega – che ci deve dare la giusta spinta per lavorare al massimo. Ci attende un compito molto difficile in questa nuova stagione e per raggiungere l’obiettivo che abbiamo bisognerà dare tutti di più. Parlo a livello personale, ma credo di non sbagliare se estendo questo concetto a tutti noi: c’è sempre da migliorare sotto tutti i punti di vista, da quello fisico a quello tattico per finire a quello tecnico.

Dovremo lavorare per limare se non nascondere i nostri difetti e cercare di esaltare, invece, le nostre qualità. Statisticamente nel massimo campionato retrocedono due delle tre neo-promosse, ci aspetterà un compito molto arduo. Siamo carichi, abbiamo tanta voglia di confrontarci con questo nuovo palcoscenico. Noi <vecchi> abbiamo già l’idea di gioco che vuole mister Liverani, ora l’obiettivo è quello di far integrare quanto prima i nuovi arrivati, che sono tutti giocatori di qualità. La Serie A l’ho conosciuta qualche anno fa, ora sono un uomo ed un calciatore più maturo e spero di giocarmi questa opportunità al massimo”, conclude ‘Taba’.