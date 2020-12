Lecce, ballottaggio in difesa per la sfida al Venezia. Le probabili formazioni

Obiettivo quinto successo di fila e affondare un nuovo assalto alla vetta della classica. Mission tutt’altro che agevole per il Lecce che, dopo le recenti goleade e l’ultimo prezioso successo sul campo del Chievo, oggi pomeriggio riceverà il Venezia in quello che è un vero e proprio scontro diretto.

Un solo punto a divedere le due formazioni, miglior attacco (quello giallorosso con 22 reti realizzate) e una delle migliori difese del torneo (quella veneta con soli 7 gol incassati): la gara si preannuncia tra i piatti forti della decima giornata.

Eugenio Corini non vuole distrazioni e cali di attenzione: per centrare la cinquina il tecnico bresciano potrà contare su una rosa pressoché al completo. In difesa si segnalano i rientri di Dermaku e Rossettini, torna a disposizione anche Bjorkengren, ma a dare forfait proprio alla vigilia è stato Marco Calderoni.

Difficile per il mister mettere mano ad un undici titolare che nelle ultime settimane sta facendo faville, ma i dubbi comunque persistono. Gabriel prenderà il suo posto tra i pali anche dopo una ferita rimediata in settimana, mentre a completare il pacchetto difensivo ci saranno Adjapong, Zuta, Lucioni e uno tra Dermaku e Meccariello, con quest’ultimo il lieve vantaggio sull’albanese.

Dalla cintola in su, invece, le scelte sembrano scontate: Tachtsidis, Henderson e Paganini comporranno il tris in mediana, con Mancosu alle spalle di Coda e Stepinski. Falco ancora una volta sarà pronto a “spaccare” in corsa il match.

Modulo pressoché speculare per i lagunari di coach Zanetti che si presenteranno con Lezzerini tra i pali, Mazzocchi, Ceccaroni, Modolo e Felicioli in difesa, l’ex Fiordilino insieme a Taugordeau e Maleh in mezzo, Aramu-Forte-Capello temibile tris offensivo.

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà il signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta: calcio d’inizio alle ore 14 con diretta streaming sui canali di DAZN.

10^ giornata: prima gioia per Breda

Nel frattempo, la decima giornata di campionato si è aperta ieri sera con l’anticipo tra Ascoli e Pescara: finale con il punteggio di 0-2 che vale la prima gioia di mister Breda, al suo debutto sulla panchina dei biancazzurri. Amaro, invece, l’esordio di Delio Rossi alla guida del Picchio.

Oggi altre sei gare dove a spiccare è anche il big match tutto gialloblu tra Frosinone e Chievo e lo scontro granata tra la capolista Salernitana e il temibile Cittadella.

Di seguito il quadro completo delle partite della 10^ giornata di campionato:

Ascoli 0 – Pescara 2

Cremonese-Entella (oggi h. 14)

Frosinone-Chievo (oggi h. 14)

Lecce-Venezia (oggi h. 14)

Salernitana-Cittadella (oggi h. 14)

Spal-Pisa (oggi h. 14)

Reggina-Brescia (oggi h. 15.30)

Reggiana-Monza (dom. h. 15)

Vicenza-Cosenza (dom. h. 21)

Pordenone-Empoli (lun. h. 21)

La classifica

Salernitana 20, Empoli e Lecce 18, Venezia 17, Frosinone 16, Spal* 15, Chievo, Monza e Cittadella* 14, Pordenone 12, Brescia* 9, Cosenza, Vicenza* e Reggiana 8, Reggina, Pisa* e Pescara+ 7, Ascoli ed Entella* 5, Cremonese* 4.

(*una partita in meno; +una partita in più)