Corini avverte il Lecce: “contro il Venezia no cali di attenzione”. Gabriel stringe i denti, out Calderoni

Rifinitura sotto la pioggia ultimata per il Lecce e le notizie che giungono sono agro-dolci. In vista della sfida di domani pomeriggio contro il Venezia, prova a stringere i denti Gabriel: il portierone brasiliano figura tra i convocati anche se è reduce da una ferita lacero-contusa rimediata al ginocchio sinistro nel corso della settimana.

Sarà regolarmente in campo al “Via del Mare” alle ore 14 di domani? Eugenio Corini, che contro gli arancio-nero-verdi andrà a caccia del quinto successo consecutivo in campionato – pur consapevole di poter contare altrimenti su Mauro Vigorito, lo ribadisce “Gabriel ha pienamente recuperato, non ci sono problemi per lui”.

Si ferma, invece, Marco Calderoni. Il terzino mancino viene da un paio di prestazioni davvero brillanti (un gol e un assist negli ultimi 270′) ma proprio in rifinitura ha accusato un trauma contusivo dopo una botta. “Abbiamo provato a recuperarlo – ammette il tecnico – ma sentiva ancora dolore e con lo staff abbiamo valutato che sarebbe stato meglio aspettare due giorni per fargli fare la settimana tipo in vista del Frosinone, senza forzare. Al suo posto, inevitabilmente, andrà Zuta.

Per il resto, il trainer bresciano non culla molti dubbi: difficile in questo momento mettere mano ad una formazione che viene quattro vittorie di fila, 22 reti segnate (miglior attacco) e che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo l’ultimo, preziosissimo, successo nel big match sul campo del Chievo Verona.

“Il successo sul Chievo – prosegue il mister – ci ha detto molto. Ora però c’è un’altra sfida, alla quale seguirà quella altrettanto difficile con il Frosinone. L’unica cosa a cui dobbiamo pensare è comunque la gara con il Venezia, poi il calendario si farà più fitto ma noi dovremo sempre essere concentrati sulla partita del giorno”.

“L’avvio di questo percorso è stato ottimo ma bisogna sempre migliorare. Devo dire grazie alla disponibilità che i ragazzi mi hanno mostrato sin dai primi giorni e alla società che mi ha messo a disposizione un parco giocatori davvero importante. Il lavoro quotidiano ci ha permesso di raccogliere i frutti che fino ad oggi sono positivi, ma non sono nulla se non diamo continuità a questa strada”.

Dove migliorare? “Sarebbe un grande errore avere a cali d’attenzione che potrebbero compromettere l’ottimo cammino che stiamo portando avanti. Durante una stagione c’è sempre da migliorare e da non dare per scontato, figuriamoci ora che siamo solo all’inizio. La strada è lunga è bisogna lavorare sodo”.

Nel corso della settimana, poi, ci sono stati i rientri di Bjorkengren e Rossettini (guariti dal covid), così come quello di Dermaku, pienamente reinseritosi nel gruppo e che punta, ora, a riprendersi il suo posto nel cuore della difesa.

“Rossettini e Bjorkengren – dice – sono in ripresa e devono ritrovare il lavoro con la squadra per essere poi a piena disposizione. Quanto successo oggi con Calderoni ci fa capire che ogni giorno si può incorrere in problemi, dunque non serve fare calcoli. Arriverà un periodo complesso in cui ci sarà bisogno davvero di tutti.

Il Venezia? E’ una squadra forte, abile in entrambe le fasi. Una rosa completa perché sa metterci qualità, soprattutto con Aramu, ma anche forza fisica. Lavorano tutti nella fase di non possesso e attaccano con tanti uomini, il tutto certificato dal quinto posto in classifica che rende merito all’ottimo lavoro di Paolo Zanetti. Per noi sarà uno scontro diretto”.

I convocati

Ecco, allora, la lista dei 23 giocatori convocati dallo staff tecnico: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 13. Rossettini 14. Stepinski 15. Monterisi 17. Dermaku 19. Listkowski 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Bjorkengren 24. Zuta 25. Gallo

34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis.

Non fanno parte del gruppo, gli indisponibili Felici, Calderoni e i non convocati Borbei, Dubickas, Lo Faso, Pierno e Rodriguez.

Oggi parte la decima: sfida tra neo-allenatori

La giornata numero dieci del campionato, ad ogni modo, parte già questa sera con il consueto anticipo del venerdì. In campo Ascoli e Pescara che vedranno entrambe il debutto dei nuovi tecnici, rispettivamente Delio Rossi e Roberto Breda.

Ascoli-Pescara (oggi h. 21)

Cremonese-Entella (sab. h. 14)

Frosinone-Chievo (sab. h. 14)

Lecce-Venezia (sab. h. 14)

Salernitana-Cittadella (sab. h. 14)

Spal-Pisa (sab. h. 14)

Reggina-Brescia (sab. h. 15.30)

Reggiana-Monza (dom. h. 15)

Vicenza-Cosenza (dom. h. 21)

La classifica

Salernitana 20, Empoli e Lecce 18, Venezia 17, Frosinone 16, Spal* 15, Chievo, Monza e Cittadella* 14, Pordenone 12, Brescia* 9, Cosenza, Vicenza* e Reggiana 8, Reggina e Pisa* 7, Ascoli* ed Entella* 5, Pescara e Cremonese* 4.

(*una partita in meno)