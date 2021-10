Baroni, “Con il Brescia una gara di voglia e coraggio, senza perdere equilibrio in campo”. I convocati

Non ci saranno Gallo (botta al tendine), Tuia (affaticamento) ed Helgason, Gabriel è da valutare dopo la rifinitura di domani, mentre, Strefezza ha pienamente recuperato ed è a disposizione.

A pochi giorni dal pareggio interno contro il Perugia, per i giallorossi è già tempo di scendere in campo, nel turno infrasettimanale di Serie B, che li vedrà opposti al Brescia del tecnico Campione del Mondo e fresco papà, Pippo Inzaghi.

“Per Gabriel vedremo domani dopo la rifinitura, ha un leggero ematoma sul braccio, Tuia non si è ripreso dall’affaticamento per il quale l’ho sostituito sabato scorso, mentre Gallo, poco fa in allenamento, ha rimediato una botta al tendine.

Quella di domani sarà una partita bella, troviamo una squadra che ha fatto una grande prestazione con la Cremonese, ha ritrovato fiducia e questo alza l’asticella e per noi è un’ottima cosa, siamo pronti e abbiamo lavorato bene”, con queste parole, mister Marco Baroni, presenta la sfida di domani dello Stadio “Rigamonti”, nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Sono sempre molto attento a cercare di produrre, per me la fase difensiva e figlia di quella offensiva, al Perugia non abbiamo concesso nulla, con il Brescia ci vorrà equilibrio, ma non bisogna andare lì per fare una partita conservativa, ma dovremo avere voglia e coraggio.

Quando si compio un cambio è finalizzato a qualcosa, non possiamo pensare a disputare un campionato ambizioso con 13 calciatori, la fiducia mia e dell’intera squadra è riposta nei giovani che faccio entrare a partita in corso.

Un pensiero su un turn over a centrocampo lo sto facendo, anche se a essere sincero, mi sono piaciuti tutti sabato, magari lo si potrà fare a partita in corso, perché alcuni calciatori corrono sempre tanto. Per quel che riguarda l’attacco, poi, bisogna aumentare le incursioni dalla mediana e tirare di più, perché abbiamo calciatori come Majer che hanno capacità balistiche.

Vera sta bene e nonostante manchi Gallo, in caso di sostituzione di Barreca c’è lui. Calabresi si sta allenando in maniera spettaccolare, abbiamo due calciatori sulla corsia destra di difesa di cui uno sta facendo grandi prestazioni e l’altro sta moderno il freno per giocare”.

I convocati

Alla luce delle assenze, quindi, sono 22 i calciatori convocati dal tecnico toscano per la trasferta di Brescia, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.