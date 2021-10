Brescia-Lecce 1-1, i giallorossi sfiorano il colpo. A Dermaku risponde Bisoli, terzo pari di fila

Finisce in parità il match clou della 10ma giornata del torneo cadetto, con Brescia e Lecce che terminano la gara 1-1 e si dividono la posta in palio (leggi le pagelle del Lecce).

Dopo il pareggio di sabato scorso, il secondo consecutivo, giusto il tempo di rifiatare che i giallorossi sono scesi nuovamente in campo questa sera nella sfida che li ha visti opposti al Brescia.

Una gara importantissima per capitan Lucioni e compagni, che in caso di vittoria supererebbero le “Rondinelle” e salirebbero al secondo posto in classifica.

Nella gara del “Rigamonti” i ragazzi di mister Marco Baroni sono arrivati con qualche calciatore in infermeria. Sono stati costretti a dare forfait, infatti, il lungodegente Helgason; Gallo, botta al tendine; Tuia, affaticamento muscolare e Paganini, colpo alla caviglia, rimasti nel Salento, a loro si è aggiunto Gabriel, causa ematoma al braccio.

Chance nell’undici iniziale, quindi, a Bleve, con Meccariello che ha preso il posto del centrale ex Salernitana, per il resto la formazione è quella vista all’opera con il Perugia.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera in campo, a questo punto, con il consueto 4-3-3 con: Bleve tra i pali; difesa composta da Gendrey, Lucioni, Meccariello e Barreca; Gargiulo, Hjulmand e Majer in mediana; Strefezza, Cosa e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono appena 43 secondi e il Lecce si rende pericoloso. Cross di Barreca, colpo di testa di Coda, la palla supera Perilli, ma sulla linea respinge Chancellor. Al quarto il tiro di Pajac va fuori. Al sesto, ancora occasionissima per il Lecce. Hjulmand riceve la sfera da Coda e passa a Strefezza che con un sinistro a giro dal limite colpisce la traversa. Al 13mo Bleve si distende sul tiro da fuori di Van De Looi. Al 16mo, il colpo di testa di Strefezza su cross di Di Mariano, va di poco a lato. Al 29mo la battuta al volo di Coda impegna Perilli. Al 35mo ci riprova Strefezza da trenta metri, la il pallone va alto. Al 38mo Van De Looi, imita l’esterno brasiliano dei giallorossi, con lo stesso risultato. Al 41mo, Coda si gira con il sinistro, ma Perilli para senza problemi. Al 43mo ancora un’occasione per i giallorossi, con il tiro di Strefezza, solo davanti a Perilli, parato dall’estremo dei lombardi con un ginocchio. Al 45mo nuovo miracolo di Perilli che respinge il colpo di testa dell’Hispanico su cross di Strefezza.

Il secondo tempo

La ripresa su apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al 49mo Brescia pericoloso con il tiro dal limite di Bertagnoli su cui Bleve compie un intervento straordinario deviano sopra la traversa. Al 53mo nuovo pericolo per il Lecce, con il tiro di Bisoli respinto in corner dal portiere di San Cesaria e un minuto dopo il colpo di testa di Chancellor va alto. Al 62mo il tiro da posizione defilata di Di Mariano viene respinto in angolo da Chancellor. Al 68mo nuovo intervento strepitoso di Bleve. Tramoni di testa passa a Bisoli che solo davanti all’estremo giallorosso tira al volo a botta sicura, ma il portiere di San Cesario compie un miracolo e riesce a parare la sfera.

Il capitano alza bandiera bianca

Al 76mo tegola in casa Lecce, capitan Lucioni, nel rinviare il pallone si infortuna ed è costretto a lasciare il posto a Dermaku, per l’albanese è l’esordio in questo campionato. Con lui entra anche Bjorkengreen al posto di Majer.

Vantaggio con Dermaku

All’81mo i giallorossi vanno in vantaggio. Azione manovrata dei giallorossi, la palla arriva a Barreca che crossa con il contagiri per Dermaku che con un preciso colpo di testa trafigge Perilli che tocca, ma non riesce a evitare la marcatura.

Bisoli pareggia

All’87mo arriva il pari. Colpo di testa di Chancello, la palla supera Bleve, ma prende il palo, sul pallone si avventa Bisoli lasciato solo che deposita a porta vuota.

Al 90mo il colpo di testa di Spalek a pochi centimetri da Bleve va a lato.

Mancava una manciata di minuti alla fine per portare a casa il risultato, ma una distrazione difensiva ha impedito ai giallorossi di portare l’intera posta in palio. Il Lecce sfiora il colpaccio, ma il pareggio è stato il risultato giusto. Al “Rigamonti” si è visto lo stesso copione della gara con il Perugia, Salentini arrembanti nella ripresa e meno incisivi nella ripresa nonostante il gol, a ogni modo con il pari di oggi i ragazzi di Baroni allungano la serie positiva ed escono imbattuti da un campo veramente ostico. Lunedì si torna in campo nella partita contro il Cosenza.