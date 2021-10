Bleve ‘chiude’ la porta, Coda non punge. Le pagelle di Brescia – Lecce

Terzo pareggio di fila per il Lecce: al Rigamonti finisce 1-1

Sfuma nel finale la vittoria degli uomini di Baroni raggiunti dal gol di Bisoli

Nello scontro al vertice tra Brescia e Lecce (leggi la cronaca del match), le due squadre si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1 un match avvincente e ricco di occasioni. Nella prima frazione di gioco meglio i giallorossi, più propositivi e pericolosi che vanno vicino al gol colpendo anche una traversa con Strefezza. Nel secondo tempo le rondinelle impegnano notevolmente Bleve che risponde sempre presente e tiene in partita gli ospiti. Causa infortunio di capitan Lucioni, è costretto ad entrare a freddo Dermaku che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo sblocca la partita con un bel colpo di testa. Nei minuti finali forcing dei padroni di casa che agguantano il pari con il gol di Bisoli.

Di seguito le pagelle della formazione leccese:

Bleve: 7,5

Chiamato costantemente in causa, si fa trovare sempre pronto e attento nonostante non giocasse una partita in serie B da due anni. Salva il risultato in diverse occasioni, migliore in campo nettamente.

Gendrey: 6,5

Ottima gara del terzino francese che con grande abnegazione ricopre la fascia destra restando attento in fase di copertura e pronto a ripartire per ribaltare l’azione.

Meccariello: 6.5

L’ex di giornata torna a far coppia con Lucioni dal primo minuto e garantisce ottime coperture, anticipando o andando spesso in contrasto con l’ariete del Brescia Moreo.

Lucioni: 6.5

Lotta contro i forti attaccanti lombardi e guida bene la linea difensiva finché non è costretto a lasciare il campo per infortunio.

Barreca: 7

Ancora una prova da protagonista per l’ex terzino della Fiorentina che mette sempre in apprensione la difesa bresciana con cross precisi e sovrapposizioni. È lui l’autore dell’assist al bacio per la testata di Dermaku del momentaneo vantaggio.

Hjulmand: 6

Un po’ impreciso il danese ma è l’ultimo a mollare a centrocampo smistando palloni per sfruttare le ripartenze salentine.

Majer: 5,5

Si accende a sprazzi lo sloveno nel centrocampo giallorosso, in una gara piena di contrasti e falli viene spesso sovrastato e infatti lascia il campo, ormai stanco, per Bjorkengren nel finale.

Gargiulo: 5

Perde molti palloni a centrocampo e perde diversi duelli coi centrocampisti bresciani. Non una gran partita per l’ex Cittadella.

Coda: 5,5

Come al solito partita di sofferenza e sacrificio per il bomber dei giallorossi che conclude diverse volte in porta ma troppo debolmente per impensierire l’estremo difensore del Brescia.

Strefezza: 6.5

Colpisce la traversa nel primo tempo e risulta uno dei più pericolosi per gli ospiti con le sue continue scorribande. Si spegne poi nel finale perché arriva troppo stanco.

Di Mariano: 5

Non una bella partita per il palermitano che non riesce quasi mai a sfondare sul suo lato perché ben contenuto dalla difesa avversaria.

Dal 76’ Dermaku: 7

Entra e, a freddo, sblocca la partita dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo con un colpo di testa imperioso.

Dal 77’ Bjorkengren: 5,5

Sostituisce uno spento Majer per dare più energia a centrocampo ma non dà grandi risposte in campo nei pochi minuti a disposizione.

Dal 85’ Olivieri: s.v.

All. Marco Baroni: 5,5

La sua formazione entra bene in campo rendendosi subito pericolosa e con grande personalità prova a comandare il gioco. Si scontra con il Brescia di Inzaghi che però chiude benissimo gli spazi e non permette al suo Lecce di giocare sfruttando la velocità delle sue ali offensive. Tardive ancora una volta le sostituzioni, pesca dalla panchina fortunatamente e del tutto casualmente (causa infortunio di Lucioni) Dermaku ma forse poteva sfruttare altri giocatori dalla panchina per dare maggiore energia almeno nel finale.