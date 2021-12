Lucioni, “Sabato gara difficilissima. Orgoglioso dell’opportunità di poter lavorare ancora per questi colori”

“Sono felice del rinnovo, perché con questo significa che la società ha rinnovato la fiducia che ha nei miei confronti, sul campo ho sempre cercato di dimostrare di poter meritare questo nuovo rapporto collaborativo e credo che se hanno preso questa decisione, abbiano capito ciò che posso ancora dare alla squadra e di questo sono contento e orgoglioso. Riguardo al periodo, penso che la compagine stia meritando quanto di buono sta facendo sul terreno di gioco e che abbia la mentalità giusta per proseguire su questa strada”, è un capitan Fabio Lucioni, soddisfatto quello che commenta il suo rinnovo contrattuale siglato nei giorni scorsi e analizza il periodo di forma che sta attraversando il Lecce, reduce da 15 risultati utili consecutivi e dal secondo posto in classifica.

“Sabato affronteremo il Pisa che sta dimostrando di essere cresciuto, sia nelle individualità che nel collettivo, già nello scorso torneo aveva messo in luce compattezza e quest’anno sta proseguendo su quella strada. Sarà una partita difficilissima, soprattutto per l’ambiente che troveremo, saremo di fronte al loro pubblico che conosco molto bene per averci giocato diverse volte contro e che sicuramente darà loro una spinta. Noi stiamo lavorando molto questa settimana per preparaci bene e cercare di portare a casa un risultato importante

Sono alla quarta stagione qui a Lecce e come ho detto prima sono felicissimo e orgoglioso che la società mi stia dando l’opportunità di lavorare per questi colori e questa maglia. Con la mia famiglia mi sono ambientato qui e devo dire che si vive veramente bene.

Non lo dico per retorica, ma penso che quest’anno la B sia difficilissima, in ugni squadra che affrontiamo c’è sempre almeno un attaccante di qualità, basti vedere l’ultimo colpo del Monza che ha acquistato Ramirez che ha giocato tanti anni in Serie A. Il Pisa ha trovato in Lucca un attaccante formidabile, ha avuto un inizio di torneo spumeggiante, è stato convocato nella Nazionale Under 21 ed è seguito da grandi squadre, dalla sua ha l’età giovane e soprattutto valori tecnico-tattici importanti, sarà un banco di prova difficile, ma bisogna andare lì con la testa giusta.

Non voglio parlare dei singoli, perché non sta a me giudicare, ma voglio esprimermi sul collettivo e non solo dei centrali difensivi. Abbiamo un gruppo bellissimo, coeso che lavora dal lunedì alla domenica per cercare di migliorarsi e credo che il lavoro svolto sul campo insieme all’allenatore, faccia sì che chiunque giochi una gara importante come quella di sabato, o quelle passate, possa dimostrare il proprio valore. Per la squadra, a livello individuale, si possono considerare tutti titolari.

I tifosi sono tornati sugli spalti e sanno darci quella spinta in più che equivale al 12mo uomo in campo, sentiamo il loro calore anche girando per la città, ma sicuramente ciò che trasmettono al ‘Via del Mare’ supporto è qualcosa di sensazionale e importante.

La preparazione

Intanto procedere la preparazione in vista della sfida con la compagine toscana, la squadra si è ritrovata questa mattina al Via del Mare per una seduta d’allenamento. Hanno svolto un lavoro differenziato Tuia, Coda, Strefezza, Di Mariano e Gargiulo (per un sovraccarico muscolare). Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare.

Situazione biglietti

Intanto, dopo la decisione del Gos di vietare il settore ospiti ai non residenti in Puglia, il sodalizio di “Via Costadura”, anche a seguito della propria richiesta dello scorso 7 dicembre 2021, ha ottenuto che la vendita dei biglietti del Settore Ospiti, sarà consentita anche online seppur limitatamente ai soli residenti nella regione Puglia.