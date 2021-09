Lecce-Alessandria 3-2, colpo di Coda dei giallorossi che scacciano la crisi al 96′

Il vantaggio, il liscio di Gallo e il pareggio, poi, a inizio ripresa il sorpasso e poi il gol di Rodriguez. Ma non finisce qui, all’ultimo secondo di gioco, bomber Coda regala una vittoria che non si sa quanto potrà essere salvifica. Finisce 3-2 per il Lecce la sfida che questo pomeriggio ha visto opposti i salentini alla compagine di Moreno Longo (leggi le pagelle dei giallorossi).

Dopo la buonissima prova a Benevento, dove, complici un po’ di mancata di incisività e, a detta dello stesso Baroni, superficialità sotto porta, non si è stati in grado di segnare, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti all’Alessandria, fanalino di coda della classifica della Serie B con zero punti.

I salentini, alla ricerca della prima vittoria in Campionato, se la sono visti con una compagine neopromossa che, a sua volta, ha cercato di cancellare quello zero nella casella punti e, di conseguenza, si è presentata arroccata in difesa, cercando di approfittare di qualche errore dei salentini per colpire in contropiede.

In occasione della partita contro gli uomini di Moreno Longo, il tecnico toscano, rispetto alla gara in Campania, si vede costretto a fare a meno di Strefezza, fermato da un affaticamento muscolare e, a parte quello “forzato”, ha effettuato un solo cambio, fuori Gendrey, non al meglio a causa di un infortunio e dentro Calabresi. Per il terzino ex Bologna, si è trattato dell’esordio dal primo minuto.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi, con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Calabresi, Lucioni, Tuia e Gallo; Gargiulo; Hjulmand e Majer in mediana; Olivieri, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara, al nono, è del Lecce. Gallo passa in profondità per Coda che crossa all’indirizzo di Di Mariano il cui tiro è rimpallato con la schiena da un difensore avversario e finisce fuori. All’11mo ci riprova Di Dariano e anche questa volta la sfera viene deviata in corner.

Giallorossi in gol

Al 12mo arriva il vantaggio giallorosso. Corner di Maje e perfetto inserimento di Tuia che di testa trafigge Pisseri.

L’Alessandria pareggia

Al 15mo arriva il pareggio piemontese. Gallo tenta il rinvio, ma liscia completamente la palla, sulla sfera si avventa Corazza che si presenta solo davanti a Gabriel e con un tiro a mezza altezza, che si insacca alla destra del portiere brasiliano, riporta il risultato in parità.

Al 20mo occasionissima per i piemontesi, tiro dalla bandierina e Mustacchio, di spalle, colpisce di testa, Gabriel compie un miracolo e respinge l’inzuccata. Al 27mo Tuia vicinissimo alla doppietta personale, solito corner di Majer e solito inserimento del centrale ex Benevento di testa, ma questa volta il pallone finisce di pochissimo a lato. Al 38mo il colpo di testa di Coda su traversone di Olivieri va alto. Al 41mo nuova occasione per i salentini, cross rasoterra di Olivieri e tiro in corsa a porta vuota di Gargiulo che, però, manda fuori. Al secondo minuto di recupero il tiro da fuori di Di Mariano termina alle stelle e un minuto dopo, la spizzata di testa di Hjulmand va fuori.

Alessandria in dieci

Al 18mo la squadra di Longo rimane in 10. Rodriguez, subentrato a Olivieri, sfugge a Di Gennaro che lo atterra, per il direttore di gara è fallo e ammonizione, per il calciatore dell’Alessandria è il secondo che gli costa anzitempo l’uscita dal campo.

Al 24mo salentini vicini al pareggio con il tiro da posizione defilata di Rodriguez di poco fuori. Al 14mo il colpo di testa in corsa di Beghetto va a lato e stessa sorte ha un minuto dopo la botta da fuori di Bjorkengren. Al 35mo la punizione dal limite di Casarini va sopra il montante.

Pareggio giallorosso

Al 43mo arriva il pareggio del Lecce. Rodriguez riceve palla da Calabresi e dal limite dell’are scocca un tiro a giro, molto angolato, sul quale Pisseri non può nulla.

Coda regala la vittoria

All’ultimo secondo del recupero arriva il gol vittoria. Cross su punizione di Di Mariano, batti e ribatti in area piemontese, la palla arriva a Coda che mantiene la freddezza e deposita in rete.

I giallorossi, con un “colpo di Coda” ottengono una vittoria non si sa quanto meritata. Nonostante il risultato, c’è stata una inversione di marcia rispetto alla gara di Benevento, perchè, questa volta gli uomini di Baroni non hanno prodotto un grandissimo gioco, anche in superiorità numerica. Si spera che questo si l’inizio di una rincorsa da protagonisti, ma la vera certezza è che ancora c’è tanto, ma proprio tanto da lavorare. Martedì salentini nuovamente in campo nel turno infrasettimanale contro il Crotone.

Tabellino

U.S. Lecce: 21 Gabriel 5 Lucioni (Cap) 8 Gargiulo (29 st Paganini) 9 Coda 10 Di Mariano 11 Olivieri (17 st Rodriguez) 13 Tuia (37 st Meccariello) 25 Gallo (29 st Barreca) 33 Calabresi 37 Majer (1 st Bjorkengren) 42 Hjulmand. A disp.: 1 Bleve 3 Vera 6 Meccariello 7 Paganini 14 Helgason 16 Bjarnason 17 Gendrey 19 Listkowski 23 Bjorkengren 29 Blin 30 Barreca 99 Rodriguez. All.: Baroni

U.S. Alessandria Calcio: 12 Pisseri (45 st Crisanto) 6 Ba 7 Parodi 14 Beghetto (22 st Prestia) 17 Mustacchio 18 Corazza 20 Orlando (22 st Orlando) 21 Casarini (Cap) 30 Di Gennaro 62 Milanese (12 st Chiarello) 77 Celesia (1 st Benedetti). A disp.: 1 Crisanto 33 Russo 4 Chiarello 8 Lunetta 10 Marconi 11 Arrighini 13 Benedetti 19 Prestia 25 Pierozzi 26 Palazzi 29 Palombi 79 Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Giacomelli di Trieste; Assistenti: Nuzzi-Cipriani; IV Ufficiale: Centi; Var: Di Martino; Avar: Ranghetti

Marcatori: 12 pt Tuia (L) 15 pt Corazza (A) 12 st Ba (A) 43 st Rodriguez (L) 45+6 Coda (L)

Note: prima dell’inizio della gara il Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha consegnato a Massimo Coda, per conto dell’A.I.C., la targa celebrativa per le 22 reti dello scorso Campionato con le quali ha vinto la classifica marcatori; ammoniti 17 st Celesia (A) 43 pt e 18 st Di Gennaro (A) 15 st Tuia (L) 32 st Lunetta (A) Espulsi 18 st Di Gennaro (A) spettatori 5.003 incasso 59.608,00 corner 9-2 per il Lecce recupero 4 pt 5 st.